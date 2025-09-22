Charlie Kirk追悼會｜特朗普馬斯克同框　事後齊發合照：獻給查理

美國右翼評論員查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）日前遇刺身亡，其追悼會9月21日於亞利桑那州格倫代爾市（Glendale）舉行，一眾政府高層或政治人物皆有出席，其中包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）以及早前與其決裂的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。2人出席追悼會時一度並肩而坐，事後更一同發布合照，並附上「獻給查理」（For Charlie）的句子。



美媒《紐約時報》（The New York Times）21日報道，從當時的電視直播看到，馬斯克在國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）即將上台演講之際，走向特朗普並坐到其旁邊的一個空位。2人互相握手後開始交談，相處得非常融洽。

馬斯克其後在社交媒體X上傳了一張他與特朗普並肩而坐的正面照，並附上「獻給查理」的字眼；白宮稍後也在X上傳了同一時刻拍攝的背面合照，並附上「美國總統與馬斯克」以及「獻給查理」的字眼。

特朗普與馬斯克3個月前因「大而美」法案以及愛潑斯坦案而徹底決裂，2人為此爆發罵戰，關係急速惡化。直至這次的追悼會，2人都未有公開同框。

報道稱，柯克生前一直深信馬斯克和特朗普會重修舊好， 他此前接受採訪時曾強調：「我很了解他們（馬斯克與特朗普），我認為他們最終會和解。」