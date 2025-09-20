馬斯克淨資產估值據報突破3.9萬億元　旗下6公司市值持續攀升

美國富商馬斯克（Elon Musk）最新個人淨資產估值，據報達到逾5,000億美元（約3.9萬億港元）的歷史新高，成為全世界第一位淨資產突破5千億美元大關的人。



特斯拉（Tesla）投資者兼社交網絡名人Sawyer Merritt於9月20日在社交平台X（前稱Twitter）上發文稱，馬斯克淨資產估值超過迪士尼（Disney）、福特（Ford）、Shopify、通用汽車（General Motors）的市值總和。

Sawyer Merritt引述公開資料稱，馬斯克旗下6間公司的最新估值分別為：特斯拉的1.42萬億美元（約11萬億港元）、 SpaceX的4,000億美元（約3.1萬億港元）、AI公司xAI與「X」融資後達2,000億美元（約1.56萬億港元）、腦機接口公司Neuralink融資後為90億美元（約700億港元）、基礎設施和隧道建設公司The Boring Company則是70億美元（約546億港元）。

由全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司打造的星艦（Starship），2025年5月27日（周二）在德克薩斯州進行了第九次無人駕駛測試發射，成功升空。(X@SpaceX)

Sawyer Merritt表示，這些公司估值總額超過2萬億美元（約15.5萬億港元），並且還在快速成長。 據報，目前xAI/X已融資到100億美元（約777億港元）資金，融資後估值為2,000億美元，高於之前的1,130億美元（約8,785億港元）。