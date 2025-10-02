美股｜道指收市升78點　3大指數同創新高　Tesla跌5.11%

市場未受美國聯邦政府停擺影響，美股周四（10月2日）維持漲勢，3大指數同創收市新高。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間10月3日

【04:30】Nvidia升0.91%

道指收市報46,519.72點，升78.62點或0.09%；納指收報22,844.05點，升88.89點或0.39%；標普500指數收報6,715.35點，漲4.15點或0.06%。

重磅科技股中，Tesla跌5.11%；Nvidia則升0.91%、Amazon漲0.81%、蘋果亦升0.66%。

【04:15】中概股指數收漲1.06% 阿里巴巴升3.59%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.06%。其中，阿里巴巴ADR漲3.59%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

【04:05】美元指數上揚 現貨金價破頂後回落

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於97.84，升0.14%。其中，美元兌日圓最新報147.21，升0.09%。

金價回落。現貨黃金每盎司最新報3,857.34美元，跌8.41美元或0.22%；日內高見3,896.74美元的新高紀錄。

【04:04】油價約跌2%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報60.48美元，跌1.30美元或2.1%。倫敦布蘭特期油收報64.11美元，跌1.24美元或1.9%。

【03:18】恒指夜期收報27,273點 低水14點

恒指夜市期指收報26,840點，跌109點，較恒指收市27,287點，低水14點，成交16,118張。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

本港時間10月2日

【22:53】道指最新跌逾70點 納指靠穩

道指最新報46,366點，跌74點或0.05%；納指最新報22,782點，升27點或0.12%；標普500指數現報6,702點，跌8點或0.13%。

【22:49】油價跌逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶61.05美元，跌0.73美元或1.18%；倫敦布蘭特期油每桶報64.58美元，跌0.77美元或1.18%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報119,049.20美元、24小時內約升1.5%。