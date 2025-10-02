美股｜道指收市升78點 3大指數同創新高 Tesla跌5.11%
撰文：蕭通
出版：更新：
市場未受美國聯邦政府停擺影響，美股周四（10月2日）維持漲勢，3大指數同創收市新高。
本港時間10月3日
【04:30】Nvidia升0.91%
道指收市報46,519.72點，升78.62點或0.09%；納指收報22,844.05點，升88.89點或0.39%；標普500指數收報6,715.35點，漲4.15點或0.06%。
重磅科技股中，Tesla跌5.11%；Nvidia則升0.91%、Amazon漲0.81%、蘋果亦升0.66%。
【04:15】中概股指數收漲1.06% 阿里巴巴升3.59%
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.06%。其中，阿里巴巴ADR漲3.59%。
【04:05】美元指數上揚 現貨金價破頂後回落
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於97.84，升0.14%。其中，美元兌日圓最新報147.21，升0.09%。
金價回落。現貨黃金每盎司最新報3,857.34美元，跌8.41美元或0.22%；日內高見3,896.74美元的新高紀錄。
【04:04】油價約跌2%
國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報60.48美元，跌1.30美元或2.1%。倫敦布蘭特期油收報64.11美元，跌1.24美元或1.9%。
【03:18】恒指夜期收報27,273點 低水14點
恒指夜市期指收報26,840點，跌109點，較恒指收市27,287點，低水14點，成交16,118張。
本港時間10月2日
【22:53】道指最新跌逾70點 納指靠穩
道指最新報46,366點，跌74點或0.05%；納指最新報22,782點，升27點或0.12%；標普500指數現報6,702點，跌8點或0.13%。
【22:49】油價跌逾1%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶61.05美元，跌0.73美元或1.18%；倫敦布蘭特期油每桶報64.58美元，跌0.77美元或1.18%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報119,049.20美元、24小時內約升1.5%。
美股｜道指收市升78點 3大指數同創新高 Tesla跌5.11%阿里巴巴：第三季已回購1700萬股普通股企展出售1.4萬股Tesla股份 均價416.44美元基金經理續看好亞洲股市 稱美股臨估值過高等風險美股｜道指收市升43點 與標指同創新高 Intel飆7.1%