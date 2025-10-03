金價屢破頂　帶挈金礦股　摩根士丹利全球黃金股指數累飆135%

金價於年內累計升幅超過40%，屢次突破高位。不過金礦股升幅更驚人，多隻在香港掛牌的金礦股創下新高，於周二（30日）掛牌的紫金黃金國際（2259），較招股價累升90%。至於摩根士丹利資本國際公司編制的全球黃金股票指數，今年已飆升約 135%。



儘管今年人工智慧領域熱度高漲、晶片股大幅上漲，但黃金礦業股實則是更值得入手的投資標的。摩根士丹利資本國際公司編制的全球黃金股票指數今年已飆升約 135%，表現大幅拒拋離摩根士丹利資本國際全球主要半導體企業指數的，後者今年升幅「僅」40%。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

這一出人意料的巨大差距，凸顯了今年全球市場的一個關鍵動態。儘管「錯失恐懼症」（FOMO）推動投資者追逐所有與人工智能相關的投資機會，但全球各國央行持續增持黃金引發的黃金漲勢，也對他們產生了強烈吸引力。

金礦股市盈率仍處於五年均值

此外，與科技板塊相比，貴金屬板塊的估值遠不那麼令人擔憂。摩根士丹利資本國際黃金礦業股指數的預期市盈率為13倍，略低於過去五年的平均值；相比之下，半導體指數的預期市盈率為29倍，遠高於其五年均值。