強積金總資產首破1.5萬億元　積金局主席﹕非常樂意見再創新高

積金局公布，截至今年9月底，強積金總資產首度超過1.5萬億元，主席劉麥嘉軒指出這屬於強積金制度的重要里程碑，又指出年初至今有超過2,000億元為投資淨收益，非常樂意對強積金總資產再創新高，反映出透過長時間長期供款﹑持續投資及複息效應，強積金為打工仔女穩步累積退休儲備。



劉麥嘉軒又指出，會繼續致力優化強積金制度，讓打工仔女獲得更好的基本退休保障。

積金局主席劉麥嘉軒認。（積金局圖片）

在過去12個月，合共佔強積金總產近80%的股票基金及混合資產基金，平均淨回報分別為18.8%及10.6%，這兩類基金自強積金制求實施以來，平均年率化淨回報分別為5.1%及4.5%。

懶人基金過去12個月淨回報9.8%

至於俗稱為「懶人基金」的預設投資策略（DIS）旗下核心累積基金，在過去12個月平均淨回報為9.8%，自2017年推出以來平均淨回報為6.8%。