MPF｜GUM﹕至9月中單月強積金回報9044元　首9個月累計回報4.1萬

強積金顧問公司積金評級指出，9月份投資收益預計約為433億元，即479萬名強積金成員每人平均獲利9,030元。



積金評級表示，預期9月份強積金回報2.93%，強積金第三季及年初至今回報率分別有望達到5.77%和15.13%，創2009年以來最佳的首9個月表現。

香港及中國股票基金繼續領跑強積金年度表現，其6.68%的月度回報令該類別第三季及年初至今預期回報分別達到13.95%和35.02%。

每名賬戶平均結餘31.72萬元

計入供款後，預計強積金總資產規模於9月底將連續第5個月創下歷史新高，達約1.521萬億元，較8月增加462.7億元，相當於每名成員平均賬戶結餘達31.72萬元，較8月增加約9,652元。

積金評級主席叢川普表示，2025年是強積金制度實施以來表現最佳的年份之一。隨着紀錄不斷被刷新，他相信在強積金運作25周年的2025年，將為成員留下積極的退休儲蓄遺產。

至於GUM指出，截至2025年9月18日，強積金市場延續年內升勢，整體表現穩健。根據GUM強積金綜合指數，9月錄得2.9%的回報，年初至今累積升幅達15.2%。人均回報方面，半月錄得9,044元，年初至今更達到41,460元，整體回報主要受股票類資產的強勁表現推動向上。

整體而言，2025年9月強積金市場表現穩中向好，股票類資產繼續主導升勢，尤其大中華及本地市場表現突出。混合資產基金受惠於股票升勢而錄得不俗回報，而固定收益基金則維持穩健但回報有限。