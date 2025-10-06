美股｜道指收市跌63點　納指及標指創新高　AMD飆23%

道指周一（10月6日）個別發展，道指下跌約63點，納指及標指則創收市新高紀錄。其中，標指連續第四個交易天破頂。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間10月7日

【04:17】Tesla升5.48% Nvidia跌1.1%

道指收市報46,694.97點，跌63.31點或0.14%；納指收報22,941.67點，升161.16點或0.71%；標普500指數收報6,740.28點，漲24.49點或0.36%。

重磅科技股中，Tesla升5.45%、微軟升2.17%、Amazon漲0.63%；Nvidia則跌1.12%、蘋果亦跌0.52%。

另外，AMD宣布將向OpenAI供應AI晶片，每年可能帶來數百億美元的收入，並允許OpenAI購買該晶片製造商高達10%的股份。AMD股價急升23.66%。

【04:07】中概股指數收漲1.00%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.00%。其中，阿里巴巴ADR跌0.45%。

【03:40】恒指夜期收報27,165點 高水207點

恒指夜市期指收報27,165點，升169點，較恒指收市26,957點，高水207點，成交10,354張。

圖為2023年2月17日，美國半導體公司AMD 的標誌出現在GPU晶片上。（Reuters）

本港時間10月6日

【22:55】納指升幅收窄至不足百點

道指最新報46,653點，跌105點或0.22%；納指最新報22,867點，升87點或0.38%；標普500指數現報6,730點，升14點或0.21%。

【22:47】油價漲逾0.8%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶61.39美元，升0.51美元或0.84%；倫敦布蘭特期油每桶報65.13美元，漲0.60美元或0.93%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報124,848.54美元、24小時內約升1.4%。