實測用八達通日本購物　日圓匯率平過兩大支付平台及信用卡

【八達通／PayPay／WeChat Pay HK／AlipayHK／信用卡／日本旅遊／日圓匯率／兌換價／電子支付】八達通上周四（2日）公布與日本最大電子支付平台PayPay合作，港人由即日起可通過八達通App，在日本附有PayPay商標的商戶及交通工具以港幣付款。《香港01》記者昨日（4日）在東京一間服裝店實測，嘗試在數分鐘內以各個電子支付平台付款，包括八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及信用卡，以了解各平台日圓兌換港元的匯率。



最終結果發現，八達通提供的匯率最抵玩，若不計算回贈下，信用卡的匯率則高於上述3間電子錢包，每購買近1,000日圓的貨品，最高可相差1港元。八達通解釋，由於其匯率與銀行直接對接，可稱為「批發價」，加上每180秒不斷更新匯率，期望可為用戶提供最優惠的匯率。



《香港01》記者10月5日到UNIQLO購買990日圓的襪子，在數分鐘內嘗試使用港人常用的電子支付平台付款。（歐陽德浩攝）

《香港01》記者10月5日到UNIQLO購買990日圓的襪子，在數分鐘內嘗試使用港人常用的電子支付平台付款。（歐陽德浩攝）

八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰上周四（2日）在發布會中表示，由於八達通不收取跨境支付手續費，相比信用卡可節省2至3%，相比其他電子錢包也省1至1.5%。「我哋將手續費減到最低，係一定比其他支付方式平好多。」

實測數分鐘內用各大電子支付平台付款比較匯率

記者昨日親身到日本實測，到連鎖服飾品牌UNIQLO購買990日圓的襪子，在數分鐘內以港人常用的電子支付平台付款，包括AlipayHK、WeChat Pay HK及信用卡，再嘗試使用八達通新推出的PayPay支付功能，以比較各平台的日圓兌港元的匯率。

▼2025年10月5日各電子支付平台日圓匯率▼



八達通日圓兌港元匯率︰每100日圓兌換5.292港元。（手機截圖）

WeChat Pay HK日圓兌港元匯率︰每100日圓兌換5.308港元，其支付時間採用了日本時區。（手機截圖）

AlipayHK日圓兌港元匯率︰每100日圓兌換5.351港元。（手機截圖）

某銀行飛行里數信用卡日圓兌港元匯率︰每100日圓兌換5.394港元。（手機截圖）

八達通匯率最抵 WeChat Pay HK排第二

最終結果發現，八達通的匯率確實最抵，每100日圓兌換5.292港元，實收52.4港元，其次為WeChat Pay HK，每100日圓兌換5.308港元，實收52.55港元；AlipayHK則緊隨其後，每100日圓兌換5.351港元，實收52.97港元。

信用卡若不計算回贈 每1000日圓與八達通相差$1

惟香港信用卡種類繁多，記者選用旅遊較常用的EveryMile飛行里數信用卡，根據發行機構VISA網站當時列出的匯率，再加上1.95%手續費，即每100日圓兌換5.394港元，實收53.4港元。不過需注意是，上述計算方法並不包括信用卡的合資格回贈。

換言之，每購買近1,000日圓的貨品，若選用八達通的PayPay支付功能，經過匯率兌換後，視乎不同的電子支付平台，最高可節省0.5至1港元。

八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰。（歐陽德浩攝）

▼八達通PayPay付款碼實際操作流程▼



八達通︰匯率較優勢只因向用戶提供「批發價」

八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰解釋指，八達通的日圓兌港元的匯率與銀行直接對接，可稱為「批發價」，相對於市場中間價更有優勢，同時匯率每180秒更新一次，相比競爭對手每日更新兩至三次，保證可緊貼大市，期望用戶旅遊期間可開心花錢。

我哋有睇過競爭對手大概（每日更新）兩三次左右，你睇啲找換店甚至APM，個牌價通常都係一日兩次，有啲叻啲就可能兩個鐘一次，係冇跟得咁貼。尤其是個市郁緊有交易，但好老實計埋有分別，但我哋𠵱家Real time（即時）方法，係確保你哋可以有最優惠嘅匯率。 八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰

八達通優惠券涵蓋連鎖藥妝品牌SUNDRUG。（歐陽德浩攝）

八達通優惠券涵蓋家電連鎖品牌EDON（愛電王）。（歐陽德浩攝）

八達通推優惠券 連同退稅額最高可扣減17%

除了匯率的優勢外，八達通已在「PayPay二維碼」頁面中加入優惠券，目前涵蓋4個日本品牌，包括日本西武／SOGO百貨內的指定商舖，連鎖藥妝品牌SUNDRUG、TSURUHA鶴羽藥妝，以及家電連鎖品牌EDON（愛電王），用戶最高可享7%優惠，即連同10%退稅額，最高可扣減17%。八達通透露，未來將優惠擴展至7個日本品牌。

DON（愛電王）︰最高7%優惠

日本西武／SOGO百貨︰95折優惠

TSURUHA鶴羽藥妝︰最高7%優惠

SUNDRUG︰最高7%優惠



八達通用戶將可在App領取優惠券，涵蓋7個超人氣品牌，連同10%免稅額最高獲得83折。（資料圖片／夏家朗攝）

各店優惠期限不同 部份貨品不計進優惠範疇

用戶只要在結帳前，將八達通提供的優惠券二維碼向店員提供，便可享用折扣優惠。但用戶需了解條款細則，例如各店的優惠期限不同；同樣只在不含稅金額上提供優惠；部份貨品包括煙草、金塊及禮券等，不計算在優惠範疇內。

連鎖服飾品牌GU接受八達通PayPay付款。（歐陽德浩攝）

港人常到的DONKI則暫不接受八達通PayPay付款。（歐陽德浩攝）

大部份港人熟悉的連鎖品牌都接受八達通App付款

根據目前記者的實測，日本能夠接受八達通PayPay付款功能的商戶如下︰麥當勞、松本青、KFC、LAWSON、7-Eleven、FamilyFart、BIG CAMERA、Uniqlo、GU、DAISO、LOFT等。不過港人常到DONKI則暫時不能使用。