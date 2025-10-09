美股｜失業救濟數據未公布　道指早段跌逾百點

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）在社區銀行會議發表講話，未就是否進一步減息發表評論，加上美國聯邦政府持續停擺，當局未有公布最新申領失業救濟人數的數據，美股周四（10月9日）早段下跌，道指最多曾跌230點，最新收窄跌逾百點。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間10月9日

【22:51】Nvidia最新升1.90%

道指最新報46,432點，跌169點或0.36%；納指最新報22,955點，跌87點或0.38%；標普500指數現報6,733點，跌20點或0.30%。其中，Nvidia最新升1.90%，為升幅最大道指成份股。

【22:49】油價跌逾0.3%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶62.35美元，跌0.20美元或0.32%；倫敦布蘭特期油每桶報66.00美元，跌0.25美元或0.38%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報121,265.90美元、24小時內約跌0.9%。