美股｜道指收跌1點　納指飆1.12%與標指破頂　現貨金升穿4000美元

美國聯儲局10月8日發布上月的議息會議紀錄，顯示多數與會官員認為今年有必要進一步減息。 道指周三（10月8日）個別發展，道指至收市跌1點後，納指漲1.12%，與標指同創收市新高紀錄。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間10月9日

【04:35】AMD漲11.34% Nvidia升2.17%

道指收市報46,601.78點，跌1.20點或0.00%；納指收報23,043.38點，升1255.02點或1.12%；標普500指數收報6,753.72點，跌39.13點或0.58%。

晶片股造好，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升2.17%；AMD升11.34%，股價創下歷史新高紀錄，公司总市值超3,800亿美元。另美光科技（Micron Technology）升5.86%。

其他重磅科技股中，Amazon漲1.54%、Tesla漲1.27%，蘋果亦升0.62%。 另外，DELL獲多家券商上調了目標價，股價上漲 9.06%。

【04:33】中概股指數升0.87%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.87%。其中，阿里巴巴ADR跌0.09%。

圖為2023年2月17日，美國半導體公司AMD 的標誌出現在GPU晶片上。（Reuters）

【04:32】美元指數上揚 現貨金價升穿4000美元

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於98.91，升0.34%。其中，美元兌日圓最新報152.71，升0.49%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報4,043.26美元，升58.70美元或1.47%；日內高見4,059.31美元的新高紀錄。

【04:31】油價升逾1.2%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報62.55美元，升0.82美元或1.33%。倫敦布蘭特期油收報66.25美元，升0.80美元或1.22%。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

本港時間10月8日

【22:52】Nvidia最新升1.77%

道指最新報46,689點，升86點或0.18%；納指最新報22,921點，升133點或0.59%；標普500指數現報6,739點，升24點或0.36%。其中，Nvidia最新升1.77%。

【22:47】油價漲逾0.7%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶62.23美元，升0.50美元或0.81%；倫敦布蘭特期油每桶報65.92美元，漲0.47美元或0.72%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報122,506.53美元、24小時內約跌0.2%。