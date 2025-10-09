美股｜道指收市跌243點　納指標指破頂後倒跌　Nvidia曾創新高

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）出席社區銀行會議及發表講話，未就是否進一步減息發表評論，加上美國聯邦政府持續停擺，當局未有公布最新申領失業救濟人數的數據，美股周四（10月9日）下跌，道指收市挫243點；納指及標指曾創盤中新高，但至收市均倒跌。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間10月10日

【04:23】Nvidia收市升1.79%

道指收市報46,358.42點，跌243.36點或0.52%；納指收報23,024.63點，跌18.75點或0.08%；標普500指數收報6,735.11點，跌18.61點或0.28%。

重磅科技股中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升1.79%，盤中曾升逾3%，以每股195.30美元創新高。Amazon漲1.12%，蘋果則跌1.56%，Tesla亦跌0.74%。

【04:13】中概股指數跌2.03% 阿里巴巴挫4.11%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.03%。其中，阿里巴巴ADR跌4.11%。

NVIDIA：圖為2025年8月25日的插圖，顯示NVIDIA的標誌。（Reuters）

【03:56】美元指數重上99 現貨金價回落

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於99.53，升0.63%。其中，美元兌日圓最新報153.08，升0.26%。

金價回落。現貨黃金每盎司最新報3,975.60美元，跌66.05美元或1.63%；日內低見3,945.40美元。

【03:51】油價跌逾1.5%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報61.51美元，跌1.04美元或1.66%。倫敦布蘭特期油收報65.22美元，跌1.03美元或1.55%。

【03:30】恒指夜期收報26,354點 低水399點

恒指夜市期指收報26,354點，跌412點，較恒指收市26,752點，低水399點，成交21,420張。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

本港時間10月9日

【22:51】Nvidia最新升1.90%

道指最新報46,432點，跌169點或0.36%；納指最新報22,955點，跌87點或0.38%；標普500指數現報6,733點，跌20點或0.30%。其中，Nvidia最新升1.90%，為升幅最大道指成份股。

【22:49】油價跌逾0.3%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶62.35美元，跌0.20美元或0.32%；倫敦布蘭特期油每桶報66.00美元，跌0.25美元或0.38%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報121,265.90美元、24小時內約跌0.9%。