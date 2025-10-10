恒生私有化｜標普全球稱交易助加強兩行聯繫　提升恒生成本效率

滙豐控股（0005）於周四（9日）宣布斥資逾千億元私有化旗下恒生銀行（0011）。標普全球評級預料，交易有助加強兩間銀行之間聯繫，提升治理一致性，促進業務及營運更緊密合作，同時估算滙豐因收購恒生餘下在市場流通的股份，對帶來的資本壓力屬於可控範圍。



標普指，滙豐體系內恒生銀行是香港主要的本地銀行，在零售及中小企業市場擁有強大品牌優勢，認為私有化後恒生仍將以獨立品牌營運，反映滙豐對服務香港市場的長期承諾，同時相信恒生可受惠於更多共享資源，成本效率將得以提升。

料交易明年上半年完成

目前標普估計交易可能於2026年上半年完成，屆時將使控股公司香港上海滙豐銀行有限公司(HBAP)的標普全球評級風險調整資本（RAC）比率下降約2%，至2026年底的約11%至12%，仍高於標普強資本的10%門檻。