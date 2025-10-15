京東雙11期間　夥寧德時代及廣汽推「國民好車」　強調不涉製造

京東（9618）於雙11活動中宣佈，與寧德時代（3750）以及廣汽（2238）合作，推出一款神秘「國民好車」，將於11月9日正式發布詳情，並於京東平台獨家銷售。即日起，用戶可在京東APP搜索「國民好車」提前預約試駕、參與互動，更能享受超值早鳥權益。



京東指不涉及製造環節

有市場聲音誤解，京東正式進軍汽車業，京東回應指，這款新車是三方聯合推出，公司主要提供用戶消費洞察和獨家銷售，不直接涉及製造環節。

雙11帶電品類訂單量按年增超70%

就雙11表現而言，公司指，自10月9日京東11.11全面開啟以來，據央視市場研究（CTR）星漢移動用戶分析系統數據顯示，10月9日至10日，京東APP活躍用戶數按年增長47.6%，增速位居行業首位。截至14日中午12時，家電、手機、數碼、電腦等帶電品類訂單量按年增長超70%。

此外，京東本地生活首次聯合超300萬餐飲、即時零售及酒旅商家參與京東11.11。京東稱，MALL線下業態銷售也加速增長，家居品類成交額增長123%。

物流方面，公司稱首次大規模投入「超腦+狼族」智能設備集群，開啟中國物流史上最具科技感的大促保障模式。超腦大模型2.0將千萬級別變量模型求解時間縮短至2小時內，「狼族」 機械人在全國超20個省份、全球超10個國家部署，覆蓋存儲、搬運和分揀等全鏈路，降低成本。