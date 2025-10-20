​​港交所︰港ETF市場流動性居全球第三　盈富基金交投續稱王

本港近年ETF市場迅速發展，港交所（0388）證券產品發展部高級副總裁Jean-Francois Mesnard-Sense接受《香港01》訪問時表示，香港ETF市場流動性充沛，僅次於美國和內地市場，是全球第三大ETF市場。截至今年9月底，ETF日均成交額近380億元，有35家莊家參與。



ETF地位顯著提升 盈富基金連續第二年交投居榜首

港交所數據顯示，截至今年9月底，包括ETF在內的ETP（交易所交易產品）有225隻，按年增長16%，資產管理規模達6,530億元，按年增長32%。此外，ETF於4月7日創出最高單日成交額，達987億元；LnI（槓桿及反向）類產品則於4月7日，創單日最高成交額為185億元。

港交所前五大交易證券中，ETF的地位顯著上升，盈富基金（2800）已連續第二年成為港交所交易量最多的證券，超過阿里巴巴（9988）、騰訊（0700），充分反映了ETF市場的增長，及更多投資者開始轉向ETF。

三大驅動因素 創新最關鍵

Jean-Francois Mesnard-Sense強調，香港ETF市場的成長歸因於三大因素，包括改善市場結構、提升連結性及持續創新。市場結構方面，進行了多項改進，包括產品於開市前時段及收市競價交易時段引入莊家參與。連結性方面，ETF互聯互通計劃持續擴展，並增加了與中東市場的聯繫。

創新方面，推出了虛擬資產ETP，香港是亞太區最大的虛擬資產ETP市場，截至今年9月底，資產管理規模達到81億元。

對於未來的增長引擎，他認為創新將至關重要，香港需要確保能夠領先一步並推出合適的產品來滿足客戶需求。他指出，將進一步採用網絡平台，將ETP一級市場的申購及贖回機制數碼化。

收益型ETF交投增長顯著

此外，收益型ETF交投顯著增長，港交所數據顯示，截至今年9月底，收益型ETF日均成交額達逾2億元，去年只有2870萬元。Jean-Francois Mesnard-Sense指出，主要有兩個推動因素，包括宏觀經濟不明朗，投資人對收益的追求，以及派息頻率上的創新，許多產品改為每月派息，對尋求額外被動收入的投資者非常有吸引力。