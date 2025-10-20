美股｜道指高收515點　三大指數同漲逾1%　蘋果升近4%

市場對地區性銀行穩定性的憂慮有所緩解，加金融和科技股提振。美股周一（10月20日）造好，道指收市升漲515點，三大指數均升逾1%。其中，蘋果公司（Apple）新款iPhone早期銷售勢頭強勁，帶動股價一度飆4.79%創下歷史新高，至收市仍漲3.94%。



圖為2025年8月18日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間10月21日

【04:20】Tesla漲1.85% Nvidia跌0.32%

道指收市報46,706.58點，升515.97點或1.12%；納指收報22,990.54點，漲310.57點或1.37%；標普500指數收報6,735.13點，升71.12點或1.07%。

重磅科技股中，除蘋果漲近4%，Meta亦升2.14%、Tesla升1.85%、Amazon漲1.61%、Alphabet升 1.26%。 人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia則跌0.32%。另外，晶片股美光科技（Micron Technology）升2.17%。

【04:03】中概股指數收漲2.39%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲2.39%。其中，阿里巴巴ADR升3.84%。

【04:01】恒指夜期收報26,232點 高水373點

恒指夜市期指收報26,232點，升368點，較恒指收市25,858點，高水373點，成交21,921張。

【04:00】現貨金價再創新高

金價上漲。現貨黃金每盎司最新報4,361.08美元，升111.10美元或2.61%；日內高見4,381.42美元，再創新高紀錄。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

本港時間10月20日

【22:51】美光科技漲逾3%

道指最新報46,604點，升413點或0.90%；納指最新報22,987點，漲307點或1.36%；標普500指數現報6,733點，升69點或1.04%。其中，蘋果公司（Apple）現漲3.11%，美光科技（Micron Technology）漲3.29%。

【22:41】油價跌逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶56.52美元，跌0.63美元或1.10%；倫敦布蘭特期油每桶報60.59美元，升0.70美元或1.14%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報111,047.77美元、24小時內升逾1%。