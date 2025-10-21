京東雙11推99元包郵上門　谷宅配差異　九龍東用戶可享專屬補貼

京東（9618）啟動今年雙11促銷。香港市場方面，公司指出今年最標誌的服務是「99元全港包郵上門」。消費者於港澳地區，只要購買自營商品訂單金額滿99元，即可享受免費送貨上門，包括離島地區。



公司早先推出區域新玩法，首站優惠選在沙田，京東指補貼將開啟第二站，落地九龍東，包括九龍城、觀塘及將軍澳用戶。

京東（9618）啟動今年雙11促銷。（梁鵬威攝）

與淘寶拼多多對比 主打宅配差異性

針對京東今次力谷的「99元全港包郵上門」優惠，京東港澳台業務負責人楊肯（Ken Yeung）直言解釋，與淘寶、拼多多等政策不同，京東會主打宅配的差異性。總體而言，對比2025年3至10月數據，與2024年7月至2025年2月的數據，京東港澳用戶增長120%，GMV增長200%，訂單量增長150%。

京東（9618）啟動今年雙11促銷。（梁鵬威攝）

京東物流香港快遞業務負責人馬偉補充稱，據公司現時業務表現，可見宅配訂單的數量是逐步增長的，相比之下，自提點訂單的數量保持平穩，甚至略下滑，因此亦都在研究自提點的痛點。

除卻包郵優惠，在超市品類，京東推出「周六真半價，日日享8折」 活動，包括食品、個護、家居清潔等用品，每周六部分商品將半價銷售，工作日則可為八折優惠。

「十八區補貼」第二站為九龍東 可領千元優惠補貼

京東年中在港推出「十八區補貼」新玩法，第一站為沙田。楊肯指出沙田區用戶增長環比增加170%，京東在沙田區用戶滲透率超過15%。

今次之所以拓展九龍東，也是因為用戶與單量的環比增長分別為160%與170%，九龍城、觀塘、將軍澳的用戶下載京東APP，可領取專屬用戶補貼，包括600元新人禮遇和400元地區專屬補貼。

楊肯表示，日後是否將區域補貼拓展至其他區，還需視乎九龍東的客戶需求與增長表現。

京東港澳台業務負責人楊肯（圖左）指出，京東會主打宅配的差異性。(梁鵬威攝)

年底自提點擬增至千個 將推冷鏈服務

物流方面，馬偉指出，升級港澳業務之後，京東日均攬收單量超50倍，香港內地互寄單量超過130倍。就自提點數量而言，目前京東港澳有近700個自提點，至年底會增至1,000個。

除此之外，京東亦都打算在港推進冷鏈服務，目前已開始小範圍試點。