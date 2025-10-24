IMF升中港經濟增長預測　另促亞洲區經濟體降非關稅貿易壁壘

國際貨幣基金組織（IMF）預期亞洲區經濟今年增長幅度為4.5%，並且敦促亞洲降低非關稅壁壘並推進區域貿易一體化，以降低其易受美國關稅和全球金融衝擊的程度。



IMF在亞洲經濟展望報告中表示，貿易一直是亞洲經濟增長的核心，與美國的貿易摩擦以及人工智能投資熱潮帶動亞洲區域內貿易不斷增長。

IMF料今年亞洲區經濟增長4.5%。（資料圖片）

IMF又指出，推動區域貿易進一步一體化，包括消除貿易壁壘，可以幫助亞洲國家實現出口市場多元化，降低成本，並抵消關稅衝擊帶來的部分不利影響。IMF亞洲及太平洋部主任斯里尼瓦桑表示：「如果亞洲在地區內進一步融合，這本身就能為抵禦外部衝擊提供緩衝。」

稱可從貿易協定受益

IMF報告稱，亞洲可以從推行更廣泛的貿易協定中受益，例如借鑑歐盟的模式；目前以雙邊協定為主的做法導致規則重疊、標準不一致。

IMF又指出，受惠財政政策刺激帶動，上調內地今年經濟增長預測0.8個百分點至4.8%，但今年初提前付運影響將於今年底至明年初消退，預期明年經濟增長放緩至4.2%，該預測仍較4月時上調0.2個百分點。IMF預計香港今年經濟增長2.4%，明年增長2.1%，分別較早前預測調高0.9和0.3個百分點。