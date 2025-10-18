陳茂波出席IMF年會：香港持續錄得資金流入　顯示投資者信心

​財政司司長陳茂波昨日（華盛頓時間10月17日）繼續在美國華盛頓行程，參加國際貨幣基金組織（基金組織）和世界銀行集團（世行集團）年會等多場活動。他表示，近月香港金融市場在全球經濟不確定性增加的情況下，持續錄得資金流入，顯示國際投資者對香港的投資環境和機遇的信心。



陳茂波出席年會國際金融協會的爐邊對談。（政府新聞處）

陳茂波：香港維持資本自由進出 鼓勵金融創新

陳茂波出席了國際金融協會舉辦的爐邊對談，分享了香港的經濟近況、金融中心的發展策略、創科尤其人工智能的機遇、數字資產發展，以及構建耐心資本生態等。

他表示，香港在「一國兩制」下維持資本自由進出、自由兌換並與美元掛鈎的貨幣、高度國際化和與國際最佳標準無縫銜接等優勢，並鼓勵金融創新。近月香港金融市場在全球經濟不確定性增加的情況下，持續錄得資金流入，顯示國際投資者對香港的投資環境和機遇的信心。

港投公司每1港元的投資拉動了約6港元的市場資金跟投

此外，陳茂波指香港投資管理有限公司，以投小、投早、投長期，並拉動私人市場資金參與，為創科產業提供資金支持。陳茂波指出，港投公司至今投資超過130個項目，而每1港元的投資，拉動了約6港元的市場資金跟投。

陳茂波出席美中貿易全國委員會與香港駐華盛頓經濟貿易辦事處合辦的商務午餐會。（政府新聞處）

陳茂波：香港繼續歡迎美國企業和人才來港投資和發展事業

陳茂波中午出席美中貿易全國委員會與香港駐華盛頓經濟貿易辦事處合辦的商務午餐會，並發表主題演講，稱「一國兩制」是香港的顯著優勢，而中央政府也表明這個好制度會長期堅持。他表示，香港會繼續歡迎美國企業和人才來港投資和發展事業。

其後，陳茂波出席了美國智庫大西洋理事會的圓桌會議，與跨國企業、金融機構和當地智庫的代表交流。他已啓程返回香港，明日（19日）早上抵港。