IMF料明年全球經濟增長3.1% 　陳茂波：未來全球經濟曲折中前進

國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行集團（世行集團）年會前日（華盛頓時間10月17日）在美國華盛頓舉行，財政司司長陳茂波出席。他今日（19日）發表網誌，引述IMF預計明年全球經濟增長為3.1%，較今年低0.1%。陳茂波預期未來一段時間，全球經濟仍會在曲折中前進，須努力溝通對話、促進相互理解，強調香港要開拓新網絡、建立新聯繫，「為區內以至全球的互聯與繁榮貢獻更大的香港力量」。



陳茂波參加年會國際金融協會的爐邊對談。（陳茂波網誌）

IMF料明年全球經濟增3.1% 亞洲GDP多增1.4%

陳茂波上周出席IMF和世行集團的年會，他表示會上各方對環球經濟前景有不少顧慮。現時地緣政治風險持續、關稅戰升溫下，環球經濟前景極不明朗，IMF修訂其對今年全球經濟增長預測至3.2%，較去年低0.1個百分點，預計明年增速將進一步放慢至3.1%。陳茂波說，各地期望當前緊張的國際貿易形勢緩和，讓環球經濟有穩定增長環境。

同時，他說全球區域合作加強，引述IMF的研究指，以亞洲區為例，為減輕外部衝擊的影響，亞洲國家正調整經濟結構、擴大內需，也加強區內貿易聯動；中長期而言，亞洲區的經濟融合將使整個地區的生產總值增長多1.4%。

陳茂波在華盛頓出席美中貿易全國委員會與香港駐華盛頓經貿辦合辦的商務午餐會。（陳茂波網誌）

陳茂波：未來全球經濟曲折中前進

陳茂波分析未來一段時間，全球經濟仍會在曲折中前進，又指經濟全球化正探索新模式，區域經濟融合正有加快勢頭，仍須努力通過溝通對話、促進相互理解。

他強調香港在「一國兩制」的制度優勢下，有著「超級連繫人」和「超級增值人」的角色和功能。面對當前國際形勢，香港要開拓新網絡，建立新聯繫，「為區內以至全球的互聯與繁榮貢獻更大的香港力量」。