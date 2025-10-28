滙豐CFO：私有化恒生報價吸引　無討論餘地　馬多夫案不影響派息

HSBC滙豐（0005）公佈今年第三季業績，期內列賬基準除稅前利潤，按年減少14%至73億美元，不及預期，股息則維持每股10美仙。不過公司上調全年淨利的收益預測，由年中時的420億美元，升至430億美元，帶掣公司績後股價上揚。



集團財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）於業績電話會中表示，私有化恒生報價公平且具吸引力，沒有可來回探討的餘地。而對於集團新主席的任命，她則透露仍在推進中，將在未來合適的時候披露進展。



私有化恒生報價公平吸引 不會導致重大職位流失

問及私有化恒生銀行（0011），滙豐溢價收購，是否過於昂貴。郭珮瑛屢次形容該筆交易作價具說服力的（compelling），她直言對交易雙方而言，該作價公平且具吸引力，也正是因此滙豐將其設定為固定的報價，「在這個問題上沒有來回討論的餘地（So there is no going back and forth on this）。」

不過她也指出，目前正處於要約期（offer period），無法盡述細節，且資本市場有其運作的方式，包括需要平衡保護小股東的利益，因此亦都感謝於本單交易的相關方。郭珮瑛總結，私有化恒生是滙豐轉向投資於增長的重要舉措。

業績公佈後，她亦表示私有化行動，不會導致重大職位流失，人員裁撤與重組來自CIB，集中於高級資深員工。其亦指出，因該筆交易滙豐擬暫停回購3個季度，但仍然會優先以股息的形式回報股東，在平衡收購可能性與增長後，再決定是否重新啟動回購。

滙豐期內對於香港商業房地產CRE並未出現重大撥備。

馬多夫案件 不影響回購或派息政策

滙豐日前披露，上季為馬多夫詐騙案相關訴訟中，提出11億美元撥備，對普通股權一級資本比率（CET1）帶來大致約15個基點影響。

郭珮瑛對此回應稱，該項訴訟不會影響回購或派息政策。她續指，11億美元並非隨意提出的一個平均數字，而是經由會計、法律團隊做出最佳判斷後所得，該案件頗為複雜，可能將持續數月乃至幾年，因此不排除該筆撥備金額，可能出現變化。

預期信貸損失持平 料港CRE轉穩

期內，滙豐預期信貸損失為10億美元，幾乎持平。當中包括香港商業房地產相關，中東地區的一項提撥，以及針對英國業務中少數風險承擔的提撥。郭珮瑛表示，期內對於香港商業房地產CRE並未出現重大撥備，足以見及CRE資產質素正趨向穩定。