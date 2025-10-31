內地10月官方製造業PMI縮至49　不及預期

國家統計局公布內地製造業採購經理指數PMI，10月製造業PMI為49，比上月下降0.8個百分點，低於市場預期的49.6，反映製造業景氣水平有所回落。



從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為49.9、48.7和47.1，比上月下降1.1個、0.1個和1.1個百分點，均低於臨界點。此外，10月非製造業PMI為50.1，符合預期50.1，前月則為50，升至擴張區間。



參考「小湯山模式」新建的火神山雷神山醫院，被認為是中國速度的又一次彰顯。而這樣的中國速度，在疫情結束後將如何影響中國經濟，還有待實踐的進一步檢驗。（新華社）

國統局：受「十一」假期前需求提前釋放 國際環境趨複雜等影響

國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀指，受「十一」假期前部分需求提前釋放及國際環境更趨複雜等因素影響，製造業生產活動較上月放緩，PMI降至49.0%。生產指數和新訂單指數分別爲49.7%和48.8%，比上月下降2.2個和0.9個百分點，製造業企業生產和市場需求均有所回落。

從行業看，農副食品加工、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產指數和新訂單指數均位於52.0%及以上，產需兩端較爲活躍；紡織服裝服飾、化學纖維及橡膠塑料製品、非金屬礦物製品等行業兩個指數均低於臨界點，行業供需偏弱。

而在國慶、中秋節日效應帶動下，與居民出行消費密切相關的鐵路運輸、航空運輸、住宿、文化體育娛樂等行業商務活動指數均位於60.0%及以上高位景氣區間，市場活躍度較強；受「雙十一」促消費活動等因素帶動，郵政業商務活動指數升至70.0%以上，業務總量加快增長。