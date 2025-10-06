港9月PMI報50.4　連續2個月高於50　惟出口訂單創41個月最大跌幅

香港營商環境仍處於擴張階段，惟擴張步伐有放緩跡象。標普全球公布9月份香港採購經理指數（PMI），PMI由8月的50.7降至50.4，反映香港營商環境持續好轉，但景氣度稍見回落，按月增長略有放緩，整體不大。



標普全球指出，9月經濟活動增長較8月稍微擴大，為去年12月以來最高，而新增訂單則連續兩月小幅縮減。

不過第三季尾從中國內地和海外巿場新接的訂單量大幅萎縮，反映香港出口的貿易需求持續走弱，美國關稅政策繼續衝擊銷往中國內地和全球的訂單需求，9月的出口訂單便創下2022年4月以來的最大跌幅。

悲觀情緒2023年12月以來最淺

整體上9月商業氣氛趨穩，即使企業大致上依然看淡，但悲觀情緒卻是2023年12月以來最淺。標普全球指出，受訪業者表示，美國貿易政策和全球經濟存在不明朗因素，因此削弱商業信心，但本地經濟好轉帶來樂觀情緒，則在一定程度抵消了負面看法。

價格方面，投入成本在原材料價格攀升的情況下，通脹速度接近兩年最快。至於產出售價，企業雖也略有調升，但僅屬輕微。

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti 表示：「香港9月採購經理指數已連續兩月處於擴張區間。經濟活動量以10個月最快的速度擴張，而新增訂單的跌幅亦與上月持平。同樣令人鼓舞的是，就業人數大致不變，至於對來年的業務前景，企業的悲觀情緒也大大退卻。不過，訂單需求方面仍然不容忽視，尤其是來自海外和中國內地巿場，兩者銷路都受美國關稅影響而大幅下滑，當中又以前者錄得三年半最大跌幅，特別令人關注。此外，整體投入成本在原材料價格和員工成本上漲的帶動下，升幅接近兩年最大，反映通脹壓力遞增。」