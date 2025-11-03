美股｜道指收市跌226點　納指升0.46%　Amazon漲4%

Amazon與OpenAI簽訂380億美元雲端服務合約，市場對人工智能（AI）需求樂觀。美股周一（3日）個別發展，道指至收市跌226點，納指則漲0.46%。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月4日

【04:20】 Nvidia及Tesla同漲逾2%

道指收市報47,336.68點，跌226.19點或0.48%；納指收報23,834.72點，漲109.77點或0.46%；標普500指數收報6,851.97點，升11.77點或0.17%。

重磅科技股中，Amazon漲4.02%，為升幅最大道指成份股。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升2.17%；Tesla漲2.59%、Google母公司Alphabet升0.95%、蘋果公司（Apple）則跌0.57%。

另外，美光科技（Micron Technology）升4.88%

【04:08】中概股指數收漲0.26% 阿里巴巴跌1.60%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.26%。其中，阿里巴巴ADR跌1.60%。

【03:54】恒指夜期收報26,134點 低水24點

恒指夜市期指收報26,134點，跌21點，較恒指收市26,158點，低水24點，成交10,761張。

【03:52】美元指數及現貨金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於99.87，升0.07%。其中，美元兌日圓最新報 154.19，升0.12%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,010.69美元，升8.41美元或0.21%。

【03:50】油價微升

國際油價微升，紐約原油期貨每桶收報61.05美元，升0.07美元或0.11%。倫敦布蘭特期油收報64.89美元，升0.12美元或0.19%。

圖為2023年12月18日，電商巨頭亞馬遜（Amazon）在西班牙Trapagaran的物流中心標誌。（Reuters）

本港時間11月3日

【22:50】Amazon升近4.9% Nvidia漲逾2.5%

道指最新報47,458點，跌104點或0.22%；納指最新報23,884點，升159點或0.67%；標普500指數現報6,840點，升17點或0.26%。 其中，Amazon最新升4.89%，為升幅最大道指成份股。Nvidia亦漲2.58%。

【22:47】油價微跌

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶60.89美元，跌0.09美元或0.15%；倫敦布蘭特期油每桶報64.74美元，跌0.03美元或0.05%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報107,892.91美元、24小時內跌逾2%。