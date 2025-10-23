道指收市漲144點　納指漲0.89%　油價飆逾5%

白宮確認美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於下週與中國國家主席習近平會面後，美股周四（10月23日）獲得一些上漲動力。道指至收市升144點，納指漲0.89%。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間10月24日

【04:20】Tesla反彈2.28%

道指收市報46,734.61點，升144.20點或0.31%；納指收報22,941.80點，漲201.40點或0.89%；標普500指數收報6,738.44點，升39.04點或0.58%。

其中，Tesla因第三季獲利不如預期，股價於早段下跌，但至收市反升2.28%。IBM同樣季績遜預期，至收市跌0.87%。

其他重磅科技股中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia漲1.04%、Amazon升1.44%、蘋果漲0.44%。

Tesla：圖為2025年3月27日，法國南特附近的特斯拉（Tesla）超級充電站顯示公司標誌。（Reuters）

【04:08】中概股指數收漲1.66% 阿里巴巴升3.65%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.66%。其中，阿里巴巴ADR升3.65%。

【04:03】恒指夜期收報26,139點 高水171點

恒指夜市期指收報26,139點，升182點，較恒指收市25,967點，高水171點，成交14,985張。

【04:02】美元指數及現貨金價上升

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於98.93，升0.04%。其中，美元兌日圓最新報152.57，升0.38%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,117.96美元，漲19.38美元或0.47%。

【04:00】油價升逾5.4%

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報61.79美元，升3.29美元或5.62%。倫敦布蘭特期油收報65.99美元，漲3.40美元或5.43%。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間10月23日

【22:52】IBM股價跌逾4%

道指最新報46,640點，升50點或0.11%；納指最新報22,867點，升127點或0.56%；標普500指數現報6,721點，升22點或0.34%。其中，IBM最新股價跌4.25%，為跌幅最大道指成份股。

【22:47】紐約期油漲5%

美國對俄羅斯兩大石油公司實施制裁，油價上揚。紐約原油期貨現時每桶61.46美元，升2.96美元或5.06%；倫敦布蘭特期油每桶報65.58美元，升2.99美元或4.78%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報109,713.19美元、24小時內約升0.6%。