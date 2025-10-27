美股｜道指收市升337點　納指飆1.86%　三大指數同創新高

市場憧憬中美元首峰會將達成貿易協議，並期待多家科企巨頭本周公布季績，以及市場普遍預期聯儲局將會減息。美股周一（27日）造好，三大指數齊創收市新高，其中道指高收337點，納指飆1.86%。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間10月28日

【04:20】美股七雄同漲逾1% Tesla升4.3%

道指收市報47,544.59點，升337.47點或0.71%；納指收報23,637.46點，漲432.59點或1.86%；標普500指數收報6,875.16點，升83.47點或1.23%。

美股七雄同漲逾1%，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia漲2.81%，為升幅最大道指成份股；Tesla漲4.30%、Google母公司Alphabet升3.60%、蘋果公司（Apple）漲2.28%、Meta升1.69%、微軟升1.51%、Amazon升1.23%。

【04:08】中概股指數收漲1.59% 百度漲4.81%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.59%。其中，阿里巴巴ADR升2.71%、京東升3.04%、百度漲4.81%。

Tesla：圖為2022年3月22日，Tesla在德國格林海德（Gruenheide）的超級工廠開幕，現場展示一輛Model Y。（Reuters）

【04:05】恒指夜期收報26,139點 高水100點

恒指夜市期指收報26,139點，升96點，較恒指收市26,433點，高水100點，成交16,926張。

【04:05】美元指數下跌 現貨金價跌穿4000美元

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於98.78，跌0.17%。其中，美元兌日圓最新報 152.89，升0.01%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報3,990.12美元，跌121.98美元或2.97%。

【03:38】油價跌逾0.3%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報61.31美元，跌0.19美元或0.31%。倫敦布蘭特期油收報65.62美元，跌0.32美元或0.49%。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

本港時間10月27日

【22:52】Nvidia升逾2%

道指最新報47,434點，升226點或0.48%；納指最新報23,536點，升332點或1.43%；標普500指數現報6,849點，升58點或0.86%。其中，Nvidia最新漲2.24%，為升幅最大道指成份股。

【22:45】油價漲逾0.3%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶61.87美元，升0.37美元或0.60%；倫敦布蘭特期油每桶報65.41美元，升0.21美元或0.32%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報114,903.53美元、24小時內約升1%。