美股｜道指早段跌百點 納指升逾百點
撰文：蕭通
市場關注企業季績，美股周一（11月3日）早段個別發展，道指下跌，納指及標指上揚。
本港時間11月3日
【22:50】Amazon升近4.9% Nvidia漲逾2.5%
道指最新報47,458點，跌104點或0.22%；納指最新報23,884點，升159點或0.67%；標普500指數現報6,840點，升17點或0.26%。 其中，Amazon最新升4.89%，為升幅最大道指成份股。Nvidia亦漲2.58%。
【22:47】油價微跌
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶60.89美元，跌0.09美元或0.15%；倫敦布蘭特期油每桶報64.74美元，跌0.03美元或0.05%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報107,892.91美元、24小時內跌逾2%。
