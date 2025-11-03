美股｜道指早段跌百點　納指升逾百點

市場關注企業季績，美股周一（11月3日）早段個別發展，道指下跌，納指及標指上揚。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月3日

【22:50】Amazon升近4.9% Nvidia漲逾2.5%

道指最新報47,458點，跌104點或0.22%；納指最新報23,884點，升159點或0.67%；標普500指數現報6,840點，升17點或0.26%。 其中，Amazon最新升4.89%，為升幅最大道指成份股。Nvidia亦漲2.58%。

【22:47】油價微跌

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶60.89美元，跌0.09美元或0.15%；倫敦布蘭特期油每桶報64.74美元，跌0.03美元或0.05%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報107,892.91美元、24小時內跌逾2%。