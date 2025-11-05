新世界擬新債換舊債　剃頭逾5成　美銀料每年助減利息4400萬美元

新世界（0017）日前宣布擬發行最多19億美元（約148億元）永續債及票據，以置換舊債。其中永續債持有人將被「削髮」50%至53%，票據持有人或被「削髮」17%至21%。美銀發表報告，指出從股權角度，新世界的安排影響是好壞參半。



該行指出正面來看，此交換要約可令總負債減少最多19億美元，並降低每年4,400萬美元的利息支出。然而，根據美銀信貸研究團隊的報告，新世界發展可能在2026年需要再次進行另一項負債管理操作。

中環皇后大道中16-18號新世界大廈。（黃偉民攝）

續予跑輸大市評級

美銀對新世界「跑輸大市」評級的主要上行風險，是來自母公司周大福企業及其他投資者的潛在注資。考慮到新世界可能仍需延遲支付新永續債的股息，該行認為在完成另一次負債管理操作之前，新世界引入新的第三方投資者注資的可能性較低。

美銀表示，新的永續債與債券由香港維港文化匯項目的現金流擔保。不過據該行估算顯示，維港文化匯在2025財年的總可分配收入，略低於新票據的總利息與分派義務。雖然該行預期維港文化匯的零售租金收入在2026財年有上行空間，但信貸研究團隊預期，新世界在未來1至2年內可能遞延支付至少部分新的永續債股息。美銀對維港文化匯的估值為340億元，較新世界的帳面價值低50%。

目標價為4元

基於對資產淨值折讓64%計算，美銀予新世界目標價為4元，重申「跑輸大市」評級。

據公司通告，今次新舊債置換，永續債「剃頭」幅度介乎50%至53%，而票據「剃頭」則介乎9%至32.5%。以永續債為例，願意交貨者將按每1,000美元，只能收取500美元票面值新永續債，即時面對削債50%，並且要放棄此前累計未派利息。

在此操作下，新世界可將相關負債減半，惟票面年息則大升。事關，新世界置換的新永續資本證券（New Perpetual Securities）及新票據（New Notes），利率分別為9厘及7厘，分別較舊永續資本證券介乎4.15厘至6.25厘及舊票據利息介乎3.75厘至8.125厘為高。置換交換規模設上限，新永續證券新發行總額最多為16億美元，整體新發行的永續證券及票據合計最多19億美元。

持債人於12月2日前可提交換申請

新世界這次擬置換現有全數5筆合計未償還本金44.89億美元的永續債，以及6筆未償還本金共22.67億美元的票據，其中2筆票據於2027年1月及6月到期。

現有債券持有人可以在12月2日或之前提交有效交換申請，若選擇11月17日或之前提交，可以獲得較佳交換條件。