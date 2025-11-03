新世界擬發最多148億新債換舊債　「剃頭」幅度達53%　票面息9厘

負債比率偏高新世界（0017）再出招減輕債務負擔。該公司宣布，擬發行新的永續債及票據，以置換部分舊債券，發行額最多為19億美元﹙約148億港元﹚，包括最多16億美元利率9厘的新永續債，以及利率7厘於2031年到期的新票據，而新舊債置換，「剃頭」（Haircut）幅度最高53%，惟新債票面利息較舊債顯著上升。



新債票面年息升至9厘

據公司通告，今次新舊債置換，永續債「剃頭」幅度介乎50%至53%，而票據「剃頭」則介乎9%至32.5%。以永續債為例，願意交貨者將按每1,000美元，只能收取500美元票面值新永續債，即時面對削債50%，並且要放棄此前累計未派利息。

在此操作下，新世界可將相關負債減半，惟票面年息則大升。事關，新世界置換的新永續資本證券（New Perpetual Securities）及新票據（New Notes），利率分別為9厘及7厘，分別較舊永續資本證券介乎4.15厘至6.25厘及舊票據利息介乎3.75厘至8.125厘為高。置換交換規模設上限，新永續證券新發行總額最多為16億美元，整體新發行的永續證券及票據合計最多19億美元。

持債人於12月2日前可提交換申請

新世界這次擬置換現有全數5筆合計未償還本金44.89億美元的永續債，以及6筆未償還本金共22.67億美元的票據，其中2筆票據於2027年1月及6月到期。

現有債券持有人可以在12月2日或之前提交有效交換申請，若選擇11月17日或之前提交，可以獲得較佳交換條件。

新世界通告稱，今次新債換舊債主要目的是優化公司債務到期結構，提升資產負債表靈活性和流動性，以及改善整體財務狀況，以應對香港房地產行業面臨的市場困難及融資限制。