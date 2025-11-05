港交所第3季多賺56%至49億元　連續三季溢利創新高

港交所（0388）公布截至今年9月底止第三季業績，股東應佔溢利為49億元，按年增加56%，除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）按年增加59%至62.25億元。



港交所又指出，季內收入及其他收益為77.75億元，按年增加45%。

港交所指出，上季收入及其他收益和溢利再創新高，並且是連續第3個季度創下歷季新高。季內股本證券產品日均成交額按年增加150%至2,679億元。

首3季多賺45%

港交所又指出，今年首3季股東應佔溢利增加45%至134.19億元。期內股本證券日均成交額為2,387億元，按年增加132%。

集團行政總裁陳翊庭表示：「2025年第3季，香港交易所繼續把握全球資產配置多元化趨勢及中國資產吸引力的機遇，在2025年第3季及首9個月均創下業績表現新高。第3季季末，我們的新股市場保持全球領先地位，新股上市申請數目眾多，申請企業涵蓋科技等多個蓬勃發展的行業。現貨市場、衍生產品市場及滬深港通的日均成交也持續活躍。與此同時，倫敦金屬交易所通過一系列舉措不斷提升市場流動性，在宏觀市場環境的推動下，金屬交易市場穩健發展。同時，香港交易所也繼續推進各項戰略改革，進一步促進市場多元化、提升流動性及加強全球互聯互通。隨著全球格局不斷演變，我們將把握當前機遇，致力於投資建設多元化資產生態圈，為香港資本市場的長遠發展奠定堅實基礎。」