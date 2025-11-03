港交所再出擊　每周股票期權「添食」　推恒生生科指數期貨搶市

面對日益複雜的全球市場環境，港交所（0388）通過引入新型衍生工具與優化交易機制，提升了市場流動性與效率，亦為投資者提供更精準的風險管理與投資機會。證券產品發展部高級副總裁David Lutz接受《香港01》訪問表示，本港股票衍生產品市場流動性是亞太區第一，並揭開香港衍生產品市場的未來發展軌跡。



今年香港證券衍生品市場表現強勁，港交所數據顯示，截至今年9月底，成交量按年增7%，日均成交量達154萬張合約，創歷史新高。其中，恒生科技指數期貨增長尤為突出，按年增30%。此外，去年11月推出的「每周股票期權」取得了巨大成功，自推出至今年9月底已交易超過2,200萬張合約。

港交所11月10日起為5隻股票期權類別新增每周合約，相關股份包括中海油（0883）、中移動（0941）、中芯國際（0981）、友邦（1299）和小米（1810）。同時，11月28日正式推出恒生生物科技指數期貨，進一步優化其不斷拓展的衍生產品生態圈。

生物科技生態圈成形 ETF資產規模三年升近5倍

證券產品發展部高級副總裁David Lutz表示，推動香港市場增長和成功有三個關鍵因素：市場結構優化、新興主題投資機遇、區域投資者和散戶的參與度提升。首先，提高了恒指的持倉限額，增加市場流動性，並降低了合規風險和複雜度，其次是優化保證金按金抵押品安排，統一結算所之間的按金抵押品處理，降低非現金抵押品的融通費用。

新興主題投資機遇方面，David Lutz指，恒生科技指數期權踏入新的增長階段。今年9月，所有合約類型的成交量創下15,500張合約的新高。實物交收的恒生科技指數期貨期權和現金交收的恒生科技指數期權的未平倉合約均創新高。有見及此，港交所計劃在11月28日推出恒生生物科技期貨，先以機構產品為主，然後逐步發展成綜合性產品。

他補充，隨著「18A」日益蓬勃，為打造另一個生物科技衍生品生態系奠定了基礎，追蹤生物科技行業的ETF資產管理規模從2021年3月的290億元大幅增長至今年9月的1,686億元，成交額也增長至217億元。

David Lutz指，「每周股票期權」今年日均成交量較去年全年增長兩成。（資料圖片）

股票期權成交額增兩成 精準對沖吸引多元資金

此外，David Lutz指，「每周股票期權」是香港最成功的衍生產品，受到散戶及專業投資者歡迎，該產品針對短期及特定時間的風險精準對沖，毋須承擔長期期權的風險。另外，今年股票期權日均成交量較去年全年增長兩成。

被問及會否進一步擴大每周股票期權的範圍，他指，明年會涵蓋更多股票，但尚未有具體數目，又指「每周股票期權」並沒有分化每月合約的流動性，反而吸引了更多投資者參與，有巨大的增長空間。

他對香港股票衍生品市場的未來增長前景充滿信心，並透過衍生品平台領航星衍生產品平台（ODP）提升技術架構，以更靈活回應市場發展需求。本港股票衍生產品市場流動性是亞太區第一，港交所也將持續推動產品創新，並在全球衍生品市場中保持領先地位。