提新債換舊債「剃頭」逾5成　傳新世界向債權人稱調整空間不多

新世界 （0017） 早前宣布發行本額最多19億美元（約148億港元）的新永續債和新票據，以置換原有永續債及票據。其中永續債「剃頭（haircut）」幅度最多達53%，票據「剃頭」幅度則為10%至32.5%。外電引述消息指，新世界已與部分債權人會面，並表明置換方案無太多調整空間。



新債清算排序 落後銀行

新世界發行的新債，新增條款是將新債與公司旗艦物業維港文化匯（Victoria Dockside）掛鈎。不過，《彭博》引述有關長達逾300頁的條款指出，新債持有人在項目的清算排序，仍落後於德銀牽頭的39.5億港元抵押貸款。

按照新世界的計劃，新永續債將由一個特殊目的實體發行。與現有債券不同，公司不會提供直接擔保。知情人士稱，這引發了部分債權人的擔憂：若新世界停止支付永續債利息，其可能不會面臨與現有債券相同處罰。

另外，新世界提出的方案，為新債設有置換上限，有債權人關注，新世界是否正另行制訂方案，處理餘下永續債。有債權人引述公司指出，現時沒有進一步提出此類要約的計劃。

未償還永續債45億美元

據彭博數據資料，新世界未償債券和永續債的本金總額79億美元，當中永續債共45億美元。