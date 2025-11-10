HKTVmall母企｜香港科技探索10月GMV跌4.3%　明年銀彈攻勢涉2.5億

HKTVmall母公司香港科技探索 （01137） 公布10月營運數據，當月訂單總商品交易額為6.9億元，按月升6%，按年跌4.3%。同時亦公布明年策略性計劃，當中包括對市場推廣投放2.5億元。



香港科技探索指出，香港電子商貿業務受惠10感謝祭所帶動而略有回升，平均每日訂單總商品交易額2,220萬元，按月增長2.8%，按年跌4.3%。香港電商獨立客戶數目按月升1.6%至62萬名，按年則升2.3%。

香港科技探索表示，香港零售業仍面臨結構性挑戰。過去10個月，消費模式的轉變、出境旅遊的增加以及來自內地及其他國際網購平台日趨激烈的競爭，重塑了零售業格局，預期這些因素將繼續為行業造成壓力。面對零售市場的深層變化，視此為不可逆轉的趨勢。

升級積速配效服務

另一方面，公司亦公布2026年的策略性計劃，包括：2.5億元市場推廣投放，推動每3個香港成年人當中，有1個是HKTVmall用戶。客戶群擴展，將繼續擴展至尚未充分服務的客戶群，包括銀髮族和年輕一群，以及來自內地的遊客、人才及專業人士。升級極速配送服務，推出「3小時配送」，涵蓋超市、街市及個人護理類別，預計商品數量達8萬至10萬件。