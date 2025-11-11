花旗料Nvidia上季銷售額達570億美元　升目標價至220美元

Nvidia（英偉達）將於11月19日公佈上季業績。花旗發表研究報告，預期公司在截至10月的季度銷售額為570億美元，較市場預期約550億美元為高；並預期1月止季度指引為620億美元，對比市場預期約610億美元。



該行上調Nvidia於2026財年至2028財年的每股盈利預測2%、7%及8%，以更好配合其修訂後的全球AI資本支出模型，並將目標價從210美元上調至220美元。

2025年10月31日，英偉達（NVIDIA，又譯輝達）行政總裁黃仁勳在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）行政總裁峰會會後記者會上發表演說。（Reuters）

指估值較AMD及博通具優勢

該行又針對Nvidia開啟30日的上行短期觀察，維持對其「買入」評級。同時認為與博通的38倍市盈率估值及AMD的37倍市盈率估值相比，目前Nvidia約28倍市盈率的估值更具優勢。

該行預期至2028年，全球數據中心半導體市場的總規模（TAM）現達6,540億美元，高於先前預期的5,630億美元。

2025年9月10日，上海，2025外灘大會上，英偉達（NVIDIA）公司參展。（CFP）

憂市場需求存波動

花旗的報告亦同時列出多項可能影響Nvidia未來表現的主要風險。其中，競爭加劇被視為關鍵因素，在遊戲和AI GPU市場，來自AMD等對手的競爭可能導致Nvidia市場份額流失。新平台的採用速度亦存在不確定性，若數據中心和遊戲領域對新平台的接受速度不及預期，將對銷售構成壓力。

此外，市場需求存在波動性，特別是汽車和數據中心市場的需求可能出現階段性起伏。最後，加密貨幣挖礦需求的變動可能對遊戲顯示卡銷售造成干擾。