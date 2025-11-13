彭博：中國首度要求Amazon等電商平台提供銷售數據　打擊賣家逃稅

《彭博》引述消息報道，中國稅務部門首度下令Amazon亞馬遜（美：AMZN）等多家電商巨頭提交銷售數據，以打擊利用線上平台進行跨境業務的商家逃稅。



報道指，近幾個月來，中國各地稅務部門要求主要平台報送部分中國商家的第三季收入，以遏制瞞報銷售額的行為。Amazon亞馬遜從10月中旬開始分享數據，阿里巴巴（9988）的AliExpress、拼多多旗下Temu和SHEIN等中國競爭對手之前受到要求後也開始報送資料。報道又指，稅務機關並未指控這些平台有任何不當行為。

內地首度要求亞馬遜等電商提供銷售數據（Unslash / @christian_wiediger）

知情人士又指，數據讓中國監管機構更準確地了解線上出口商的銷售額，實際銷售額往往遠高於他們向稅務部門申報的數字。若賣家修改申報資料以與平台資料一致，他們可能面臨高達13%的增值稅以及企業所得稅，補繳的稅款將吞噬利潤。

根據中國稅法，年銷售額超過500萬元人民幣的公司，需要支付的增值稅稅率最高可達13%。商家只有在能夠提供海關清關文件和其他出口證明的情況下才能免徵此稅。

亞馬遜發言人表示，公司在其營運的每個國家都遵守所有適用的法律法規。至於中國國家稅務總局、Shein、Temu和AliExpress未回應置評請求。