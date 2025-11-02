亞馬遜裁1.4萬名員工　行政總裁：非AI或資金問題僅「這原因」

美國線上電商巨頭亞馬遜（Amazon）在10月28日宣布裁撤1.4萬名員工，規模較早前裁撤3萬名員工的傳言小。行政總裁賈西（Andy Jassy）於30日舉行的電話會議上回應，指裁員不是資金問題，也不是人工智慧（AI）導致，而是「文化（culture）」。



美媒報道，賈西在會議上進一步解釋裁員，指隨著員工人數、辦公室和業務的增加，認為不僅人數增加，而且組織層級也更多，「在不知不覺中，你可能會削弱執行實際在做事人員的責任感（ownership）」。

賈西強調人數過多會拖累營運效率，而亞馬遜致力於像全球最大新創企業一樣營運，「意味要精簡層級」。

2020年11月25日，美國紐約史泰登島，圖為亞馬遜的配送中心標誌。（Reuters）

作為全美電商巨頭，亞馬遜季度銷售額同比增長13%，達到1800億美元。報道引述美國證券交易委員會文件指，亞馬孫員工人數在2021年攀升至超過160萬人的高峰；而在去年年底，亞馬孫的員工人數約為150萬人。