亞馬遜低價版Amazon Bazaar拓展14市場包括香港　與中國電商競爭

美國網購平台巨頭亞馬遜（Amazon）11月7日表示，旗下低價版電商平台Amazon Bazaar拓展14個新市場，包括香港、菲律賓、台灣等。此舉或將加劇其與Shein、PDD Holdings等中國跨境電商在全球廉價商品市場中的競爭。



Amazon Bazaar是一款獨立應用程式（APP），其銷售的商品與亞馬遜APP內的經濟實惠購物板塊Amazon Haul類似。

亞馬遜表示，Amazon Bazaar去年已於墨西哥上線，此次拓展至新市場，主打提供大部分售價低於10美元（約77.8港元）的平價商品，部份商品更低至2美元（約15.5美元），涵蓋家居用品、時尚服飾等種類。

Amazon Bazaar宣傳圖片（Amazon）

這14個新市場包括香港、菲律賓、台灣、科威特、卡塔爾、巴林、阿曼、秘魯、厄瓜多爾、阿根廷、哥斯達黎加、多米尼加共和國、牙買加和尼日利亞，現時在這些地方已可下載到Amazon Bazaar程式。

Amazon Bazaar香港版頁面（Amazon）

D.A. Davidson & Co分析師Gil Luria表示，亞馬遜進入新的國家和地區後，通常需要數年時間才能獲利，他也稱「如果它能夠以吸引人的服務水準，銷售少量的超低價商品，那麼就有可能從目前的23個核心市場，擴展到幾乎世界上所有其他國家。」

亞馬遜表示，Amazon Bazaar上的商品會直接從其全球物流中心出貨至目的地，並透過其服務合作夥伴網絡配送給消費者。

2025年2月11日，圖為中國快時尚品牌Temu的標誌。（Reuters）

隨着亞馬遜拓展其全球市場，競爭對手Shein和Temu也加快在美國以外地區的擴張步伐。

據Shein官網顯示，其業務已涵蓋包括美國、巴西、愛爾蘭在內的160多個國家和地區，Temu的配送範圍則至少涵蓋70個國家。