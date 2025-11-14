聯儲局官員接連放鷹　下月再減息機會率降至51%　累道指挫近800點

美國聯儲局多名官員對貨幣政策發出較鷹派言論，促使市場人士對下月議息會議進一步減息的預期降溫，並且觸發美股於周四（13日）大跌，其中道指跌近800點收市。目前市場人士預期下月再次減息機會率，降至略多於51%。



在明年於聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有投票權的克利夫蘭聯儲銀行總裁哈瑪克表示，儘管美元並不是央行討論中的核心議題，但今年美元的走弱似乎並不令人擔憂。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

哈馬克指美元更近公允值

哈馬克說：「我認為今年關於美元以及其走弱的討論很多。但重要的是要記住，我們是從美元極度強勢的狀態開始的，因此今年的走弱在很大程度上只是讓美元更接近理論上的公允估值，與其他貨幣相比更為合理。」

哈馬克還表示，利率政策應保持限制性，這樣才能對仍令人擔憂的通脹水平施加下行壓力。她指出：「鑑於聯儲局在通脹和就業方面的雙重使命面臨挑戰，這是貨幣政策的一個艱難時期。」「但綜合來看，我認為我們需要保持一定程度的緊縮，以繼續對通脹施壓，使通其回落到我們的目標水平。」

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

穆薩萊姆﹕貨幣政策已近中性



至於聖路易斯聯儲銀行總裁穆薩萊姆亦指出，當前貨幣政策更接近中性，而不是略顯緊縮。這意味着在不至於過度寬鬆的情況下，進一步放鬆貨幣政策的空間有限。穆薩萊姆表示：「展望未來，我們需要謹慎行事」，又表示通脹率太高，達到了3%。 他補充說：「我認為我們需要繼續對高於目標的通脹保持壓力，同時為勞動力市場提供一些支持。」

卡什卡利﹕上月應暫停減息

明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利表示，他並不支持當局上一次的降息決策，但對12月會議的最佳行動方案仍持觀望態度。他表示：「從我們得到的零散證據和數據來看，經濟活動的基本韌性比我預期的要強。」，這表明當局在10月會議上應暫停減息。自那以後現有數據顯示經濟形勢「基本保持不變」。

對於即將到來的12月利率決定，卡什卡利表示：「可以根據數據走向提出減息的理由，也可以提出維持不變的理由，我們得拭目以待。」卡什卡利在9月會議後曾表示，預計2025年還會有兩次減息。他於周四表示，當時認為經濟正在出現更加明顯的放緩。他說：「有很多關於低收入借款人陷入困境的報道，所以看起來勞動力市場中確實存在一些脆弱領域。但很多公司盈利表現良好，許多公司對2026年持樂觀態度。」

圖為2025年4月7日，美國一名男子在紐約證券交易所（NYSE）外的華爾街行走。（Reuters）

隨著多名聯儲局官員「放鷹」，市場人士對下月聯儲局再次減息的預期降溫。據CME「美聯儲觀察」數據顯示，當局12月減息25個基點的機會率為51.6%，維持利率不變的機會率為48.4%。至明年1月累計減息25個基點的機會率為50.3%，維持利率不變的機會率為29.1%，累計減息50個基點的機會率為20.6%。