騰訊低開1.7%　懶理上季業績勝預期兼獲花旗升目標價

騰訊（0700）已於周四（13日）公佈第三季業績，期內非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利705.5億元（人民幣，下同），按年增18%，勝於市場預期的660億元。



圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

季內公司營收則錄得1,928.7億元，按年增15%，較市場此前預測的1,888億元為高。公司權益持有人應佔盈利631.3億元，按年增19%。

料今年Capex低於年初指引

在業績電話會中，騰訊表示，預計2025年資本開支（Capex）會低於早先給出的指引，但仍會將2024年有顯著增長。公司強調，這不是反映AI策略的變化，也不是反映tokens消耗的改變，而是與AI芯片的供應有關。

位於深圳南山區的騰訊濱海大廈是騰訊的全球總部。（視覺中國）

獲花旗升目標價至751港元

公司公布上季業績後，獲大行花旗唱好，將目標價由735港元上調至751港元，重申「買入」評級，繼續視其為首選及AI主題標的。

外電引述花旗報告稱，維持對騰訊的積極觀點，指出公司在推動營收與利潤穩健、可持續增長的同時，積極在企業級及用戶端人工智能應用領域保持前沿布局，體現出卓越的執行力。

花旗表示，騰訊三季度的高增長勢頭主要得益於高利潤率業務，如自主研發的遊戲等。（騰訊遊戲網站）

花旗表示，騰訊三季度的高增長勢頭主要得益於高利潤率業務，如自主研發的遊戲、視頻號、微信搜索，以及通過戰略性招聘AI人才來優化生產力成本。儘管由於晶片採購不足導致第三季度資本支出按年下降24%，但騰訊在升級基礎模型架構和在微信生態中開發代理型AI的投入並未減緩，這些投資有望在未來帶來顯著回報。

雖然上季業績勝預期，並且獲得大行唱好，但是騰訊股價今日（14日）卻低開1.7%，最新報645港元。