騰訊低開1.7% 懶理上季業績勝預期兼獲花旗升目標價
撰文：張偉倫
出版：更新：
騰訊（0700）已於周四（13日）公佈第三季業績，期內非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利705.5億元（人民幣，下同），按年增18%，勝於市場預期的660億元。
季內公司營收則錄得1,928.7億元，按年增15%，較市場此前預測的1,888億元為高。公司權益持有人應佔盈利631.3億元，按年增19%。
料今年Capex低於年初指引
在業績電話會中，騰訊表示，預計2025年資本開支（Capex）會低於早先給出的指引，但仍會將2024年有顯著增長。公司強調，這不是反映AI策略的變化，也不是反映tokens消耗的改變，而是與AI芯片的供應有關。
獲花旗升目標價至751港元
公司公布上季業績後，獲大行花旗唱好，將目標價由735港元上調至751港元，重申「買入」評級，繼續視其為首選及AI主題標的。
外電引述花旗報告稱，維持對騰訊的積極觀點，指出公司在推動營收與利潤穩健、可持續增長的同時，積極在企業級及用戶端人工智能應用領域保持前沿布局，體現出卓越的執行力。
花旗表示，騰訊三季度的高增長勢頭主要得益於高利潤率業務，如自主研發的遊戲、視頻號、微信搜索，以及通過戰略性招聘AI人才來優化生產力成本。儘管由於晶片採購不足導致第三季度資本支出按年下降24%，但騰訊在升級基礎模型架構和在微信生態中開發代理型AI的投入並未減緩，這些投資有望在未來帶來顯著回報。
雖然上季業績勝預期，並且獲得大行唱好，但是騰訊股價今日（14日）卻低開1.7%，最新報645港元。
