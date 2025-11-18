小米料本周完成全年35萬輛車交付目標　惟明年挑戰大　毛利率或降

小米（1810）公佈截至9月底季度業績，期內經調整淨利錄得113.1億元人民幣（下同），按年增長80.9%。智能電動汽車及AI等創新業務分部首次實現單季度經營盈利，本季度經營收益為7億元。第三季度，共交付108,796輛新車，創歷史新高。



公司總裁盧偉冰表示，預計本周之內即可完成年初所定的35萬輛車的目標，料今年第四季的情況仍然平穩，但2026年就會具挑戰，尤其是毛利率或將較今年有所下滑。



料2026年汽車毛利率承壓走低

盧偉冰解釋稱，首先行業整體面臨購置稅等補貼的大幅下降，其次，電動車行業仍處於發展早期，玩家非常多，因此仍需要一段時間的激烈競爭，才會有所收斂，因此明年仍存壓力。

該分部第三季毛利率錄得25.5%，按季微降，盧偉冰認為屬於正常波動。但結合上述因素，2026年的毛利率或將不及今年。

出海進度方面，盧偉冰仍然沿用早先時間表，預計2027年先出海歐洲。他表示，已經前往德國多城市進行調研，當地對於小米的品牌已經有所了解，並讚許同業的比亞迪（1211）、小鵬（9868）等已在當地表現不錯。

智能電動汽車及AI等創新業務分部首次實現單季度經營盈利，本季度經營收益為7億元。（資料圖片）

手機成本壓力明年或更甚 不排除加價應戰

智能手機方面，盧偉冰承認下半年的手機成本壓力，較上半年大幅增長，包括國補的退坡，以及行業大盤基本面的下行，均會造成影響。展望明年，其認為明年的壓力還會加劇，此種成本上升屬於較長期的週期。

不過公司總體仍然保持積極進取的策略，且小米早先具有多輪週期性的經驗。但盧偉冰解釋，應對的策略當然不排除是部分上漲零售價，但更希望能從產品的結構進行優化。

對於今年9月發佈的小米17系列，盧偉冰表示突破200萬銷量的速度，較上一代更快。他形容稱，小米 17 Pro Max是雙11唯一能夠對抗iPhone的產品。

盧偉冰形容稱，小米 17 Pro Max是雙11唯一能夠對抗iPhone的產品。（資料圖片）

家電領域不盲目跟進價格戰 四分之一研發投入予AI

針對大家電等業務，盧偉冰也表示，儘管行業競爭激勵，但小米不會主動打價格戰，也不會盲目跟進價格戰。

AI方面，盧偉冰指出，小米已經發佈了語言、語音、多模態大模型，今年研發開支已經有235億元，當中大約四分之一就是投入AI。