Nvidia季績勝預期　黃仁勳稱現金流續作回購及投資　盤後飆半成

被稱為股王的晶片生產商Nvidia（英偉達）已公布第3季業績，營收570.1億美元，按年增長62%，高於市場預期的549.2億美元。經調整後每股盈利報1.3美元，勝過市場估計的1.25美元。受到業績超出預期帶動，Nvidia盤後股價上升5.13%，報196.08美元。



在業績電話會議上，公司首席財務總監Colette Kress表示，公司在朝着今﹑明兩年核心AI晶片收入5000億美元的預測目標前進，未來幾個季度有望突破這一目標。她表示：「現在距離2026年12月還有幾個季度的時間。這個數字還會增長，我相信，到2026財年，我們還將滿足更多可出貨的計算需求…因此，在我們宣佈的5,000億美元基礎上，肯定還有進一步增長的機會。」

2025年10月31日，英偉達（NVIDIA，又譯輝達）行政總裁黃仁勳在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）行政總裁峰會會後記者會上發表演說。（Reuters）

至於行政總裁官黃仁勳則表示，公司擁有足夠的新型Blackwell晶片來滿足不斷增長的需求，且業務「非常、非常強勁」。同時對第3季財報發布會上的一些言論做出了新的解釋。他表示，先前提到Blackwell產品線「售罄」，是指現有晶片已被客戶充分使用，又指出公司供應鏈規劃得非常周全，還有很多Blackwell可供銷售 。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

稱正經歷三大平台轉型

黃仁勳亦表示，世界正同時經歷三大平台轉型，這是摩爾定律誕生以來的首次。第一個轉型是從CPU通用計算轉向GPU加速計算。其次，人工智能也已達到臨界點，正在改變現有應用程序，同時催生全新的應用程序。第三，一股新浪潮正在興起﹕智能體人工智能系統，它們能夠推理、規劃和使用工具。他指出﹕「在考慮基礎設施投資時，請考慮這三大基本動態，它們都將在未來幾年推動AI基礎設施投資增長。」

在財報會上回答分析師提問時表示，對於公司未來幾年將會手握的鉅額現金流，將會主要用於支持自身增長、繼續股票回購以及投資。黃仁勳特別強調：「通過我們進行的生態系統投資，我們有能力與世界上一些最優秀、最傑出的公司建立深度技術合作夥伴關係，並擴大我們生態系統的影響力。」

市場人士對公司業績反應正面

Nvidia公布業績後，市場反應正面。Wedbush證券指出，Nvidia強勁的業績與前瞻性指引，可能重燃市場對科技板塊的年末看漲情緒。以Dan Ives爲首的分析師團隊表示﹕「在我們看來，市場對人工智能泡沫的擔憂被嚴重高估」。他們將Nvidia季度業績稱爲「史詩級表現」，其中公司每股收益與營收，尤其是數據中心業務收入，全面超越市場預期。最關鍵的是，公司高達650億美元的營收指引將成爲推動其股價及AI革命敘事的核心催化劑。

該行分析師認爲，這將爲雲計算巨頭（微軟、谷歌、亞馬遜）及軟件企業（如Palantir、甲骨文）奠定堅實的看漲基礎。圍繞AMD、台積電、ASML等半導體產業鏈的行情已經展開，預計科技股將迎來一個盛大的交易日。

市場人士﹕難預料增長勢頭可否持續

不過亦有分析師表示，從Nvidia第三季度業績顯示，該公司增長和盈利能力依舊驚人，但並未能揭示這種勢頭能持續多久。與此同時，公司正在對衆多小型互補型企業進行分大量投資，以爭奪更大市場份額並保持投資循環不息。總體而言，企業通常在利潤滾滾而來時進行風險投資，但謹慎依然必要的。由於AI仍屬萌芽階段，其長期需求本質上難以預測。正如同互聯網和電信泡沫所證明的那樣，設備兜售商並非不會犯過度樂觀的錯誤。雖然人工智能或許終將證明自己與以往的狂熱時期不同，但Nvidia近期投資節奏高漲的旋律依然帶來熟悉的警示。