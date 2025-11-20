Nvidia第三季收入按年增62%勝預期　市後股價升逾4%

AI晶片龍頭Nvidia於11月19日公布2026財年第三季度業績，營收570.1億美元，按年增長62%，高於市場預期的549.2億美元。經調整後每股盈利報1.3美元，勝過市場估計的1.25美元。在公布季績後，Nvidia股價於延長交易時段漲逾4%，全日收市時則升2.85%。



圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

Nvidia公布，第三季度凈利潤319.1億美元，按年增65%，高於市場平均預期的306.2億美元。

其中，其數據中心營收512億美元，高於市場預期的486.21億美元，按年增長66%。遊戲業務收入約43億美元，按年增長30%。

Nvidia預計，第四季度營收650億美元，上下浮動2%，高於市場預計的618億美元。