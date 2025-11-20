領展中期每基金單位分派126.88仙　跌5.9%　料續租租金再錄負增長

領展（0823）公布截至今年9月底止中期業績，每基金單位分派下跌5.9%至126.88仙；可分派總額為32.83億元，按年跌5.6%。



領展又指出，期內收益為70.23億元，按年跌1.8%，物業收入淨額按年跌3.4%至51.78億元，主要要由於香港及中國內地的續租租金調整率為負數，反映宏觀環境及零售業受壓。

物業組合估值跌1.4%

領展表示，截至今年9月底，投資物業組合估值下降1.4%至2,173.15億元。公平值下降主要由於香港和內地市場的市場租金下調，部分已被外幣兌港元升值抵銷。因此，基金單位持有人應佔資產淨值下降3.2%至1,583.09億元，每基金單位資產淨值下降3.3%至61.19元。

領展表示，香港物業組合收益按年下跌2.4%，物業收入淨額按年跌3.7%，主要由於續租租金調整率為負數，及較高經營成本所致，惟整體商戶銷售額跌幅正在收窄，超級市場及食品類別自2023年以來首次回復正增長。

香港零售物業收益37億元

領展進一步指出，期內來自香港零售物業收益為37.11億元，按年下跌3.1%，出租率較今年3月底止跌0.2個百分點至97.6%，續租租金則按年跌6.4%。

（領展中心城官方網站）

領展又表示，位於香港的停車場及相關業務收入為12.57億元，按年接近持平。

國際物業組合方面，期內收益及物業收入淨額分別為9.29億元及6.05億元，按年跌升4.7%及0.8%。

截至今年9月底，債務為550億元。

預料經營環境觸底前會略有惡化

領展指出，預計下半年經營環境可能仍然受到限制。儘管消費意欲正逐步回升，但於租金收入的全面體現仍需一段時間。鑒於物業組合集中於必需品零售，與較側重於非必需品零售的營運商相比，回升幅度或較為緩慢。長遠而言，對香港零售業前景仍然充滿信心。預期居民淨流入及本地可支配收入穩步增長等結構性因素，將會刺激需求，推動經濟持續復蘇。

領展又預期香港和中國內地的續租租金調整率可能在短期內持續錄得負增長，並考慮到嚴格的成本優化舉措，包括因持續改善公司架構而產生的一些一次性費用，預計下半年的經營環境在觸底反彈之前會略有惡化。