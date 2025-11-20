東方匯理對中國市場取態中性　看好「新」資產　撐港IPO延續活躍

東方匯理發佈2026年環球投資市場展望，該行指出對中國資產總體呈中性評級，積極的部分在於對中國的新型科技、新消費等新型領域，而對於傳統地產及供應鏈等就取態審慎。



對於香港市場，該行表示，鑒於內地投資者有更傾向於投資本土市場的趨勢，因此偏好A股會多於H股。但該行對本港IPO市場表樂觀，相信明年將延續活躍，且已見及非內地公司，例如來自歐洲、東南亞的企業申請來港。



看好中國「新」資產 對傳統行業風險仍憂慮

對於中國市場的投資，東方匯理投資研究院亞洲高級投資策略師姚遠表示，也呈中性評級，略有樂觀。但他解釋稱，傳統的地產等板塊的風險，仍然值得憂慮，且基本的居民消費也屬疲弱，也正是因為地產該是在整體經濟中的佔比龐大，導致經濟數據並不樂觀。

不過他指出，目前中國市場發展，其實是由新的部分驅動的，即科技、新產品、先消費等，因此市場表現與經濟數據存在所謂的兩極化的趨勢。

但姚遠強調，今次的情況之所以不同以往，是因為有大量場外的待命資金，包括大型保險公司，金融機構等，都在為市場築底，有大量的零售存款可以等待著被引入市場。

東方匯理以Deepseek為例，看好中國新經濟類資產。（資料圖片）

撐港IPO市場續活躍 惟看好A股勝H股

單計香港市場，東方匯理亞洲投資主管Florian Neto表示，預計香港的IPO市場將持續活躍。他特別提及，不單是內地企業，另都見及歐洲、東南亞等企業來港上市，因此相信新股市場在明年仍將亮眼，甚至新加坡方面都有危機感，希望將IPO轉引入星洲。

而對於港股表現，Florian Neto透露，目前的投資組合中只有A股的好倉，因為預計內地投資者下一步會更加積極地投資本國市場，因此更青睞A股。但這並不意味著對H股沒有期待，因為H股的波動性會更大，或許將出現兩市追趕的現象。

東方匯理亞洲投資主管Florian Neto表示，預計香港的IPO市場將持續活躍，不單是內地企業，另都見及歐洲、東南亞等企業來港上市。（資料圖片）

美股過貴美元弱 籲分散投資新興市場

對於美國經濟，該行認為美國經濟在未來數季料稍作放緩，2026年將回升至1.9%，2027年達2.0%，但仍低於潛在增長水平。人工智能及科技相關投資的步伐難以長期維持高增速，料將於生產力提升前趨於放緩。消費仍是經濟主要動力，但受高通脹、收入增長疲弱及勞動市場放緩影響，增速或受壓。

因此其預計美聯儲將於明年上半年減息兩次至3.25厘，而針對美元的表現，其就認為會走弱，不過此種走弱是波動呈現，而非線性的下跌。但總體而言，該行直言美股估值過貴，總體立場呈中性，籲投資者採取多元化的策略，分散投資。

一方面，該行看好新興市場的資產，包括中國的電動車與新能源主題，也認為拉美及東歐市場的價值型與動能型策略具備潛力，亞洲可聚焦於與數碼資產發展相關的投資主題，亦包括印度的中期前景。

另一邊廂，該行續看好黃金，認為目前投資者仍然將黃金視為美元的替代品資產，因為該行認為美元將走弱，但並沒有其他的貨幣可以取代美元，因此黃金就成為好選擇。姚遠解釋稱，近期黃金價格波動的相當一部分原因，是因為黃金今年的表現已非常亮眼，會出現部分的獲利了結。

該行相信明年AI不單會成為市場表現的推手，更可成為盈利增長的助推力量。（資料圖片）

料AI投資仍有上升空間 但需關注部分企業估值

談及近期熱議的AI泡沫論，該行表示，相信明年AI不單會成為市場表現的推手，更可成為盈利增長的助推力量。他舉例指，以AI的資本開支佔據美國GDP的比重為例，早在之前基建、網絡等建設熱潮時，該比例高達3%到5%，因此其實AI投資仍有上升的空間。

因此AI不會成為全球性的泡沫，只是應當關注部分企業的估值問題，投資者需要審慎選擇標的。東方匯理亞洲投資主管Florian Neto補充稱，許多大型科企，爭相競賽，但其實他們的背景、目標和變現機會是不同的，有的公司的資本開支合理，因為在未來可以獲得可觀回報，但有的公司只是在追趕潮流，確保自己參與其中，但並沒有足夠的途徑去變現。

因此該行目前的策略，是對部分公司大幅增持，部分大幅減持，而針對龍頭科企的發債潮，東方匯理也表示，發債的金額相對於市值其實仍然屬合理水平，當有好的機會出現時，不可以要求市場不通過舉債換取資金，儘管相對於使用現金，會令人有所憂慮。