積金局﹕上季以永久離港為由申索提取強積金6900宗　涉資16.6億元

積金局公內截至今年9月底止《強制性公積金計劃統計摘要》季刊。數據顯示在今年第3季，共有6,900宗以永久離港為主申索強積金權益，按年減少9.2%，按季則增加7.8%；涉及金額為16.61億元，按年減少8.4%，按季則增加5.4%。



積金局又表示，季內分別為4.37萬宗及及8,100宗，以退休及提早退休為理申索強積金，涉及金額分別為69.36億元及20億元，分別按季增加30.4%了及11.2%。

積金局指出，截至今年9月底，強積金總資產為1.53萬億元，較10年前增加173%。（資料圖片）

9300宗申請以抵銷遣散費

積金局亦指出，季內分別有9,300宗及6,100宗分別以抵銷遣散費及抵銷長期服務金為由，申索強積金，涉及金額分別為7.91億元及9.5億元。

積金局亦表示，截至今年9月底，強積金總資產為1.53萬億元，較10年前增加173%。自強積金制度從2000年12月1日實施以來，股票基金的平均年率化淨回報為5.1%，混合資產基金平均年率化淨回報為4.5%。

362萬帳戶投資DIS基下基金

積金局指出，截至今年9月底止，合共有362萬帳戶投資於預設投資策略（DIS）旗下基金，佔整體帳戶數目近3分1，相關投資總資產值為1,609億元。DIS自2017年4月1日實施以來，核心累積基金平均年率化淨回報為6.8%，65歲後基金平均年率化淨回報為2.5%。