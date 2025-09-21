網傳積金局資料轉移佛山　積金易駁斥說法不實　資料存香港伺服器

有報稱是強積金管理局員工的人士今日（21日）在社交平台指，局方近日將大量市民強積金資料外判予佛山服務商做「資料整合」，並稱局方並沒就相關決定資訊前線員工。該貼文引來不少市民討論，擔心個人資料有外洩風險。



積金易平台有限公司傍晚回應時駁斥有關說法不實及誤導，遺憾有人惡意發放這些資訊，強調所有用戶資料儲存於香港境內伺服器，並受到高規格保安措施保護。



積金局發言人指，對有關人士在網上惡意發放不實和誤導性資訊感遺憾。（積金局圖片）

積金易平台有限公司發言人指，對有關人士在網上惡意發放不實和誤導性資訊感遺憾。發言人表示，積金局和積金易公司高度重視用戶個人私隱及數據安全，規定「積金易」平台所有用戶數據及資料皆儲存於香港境內的伺服器，並受到高規格的保安措施保護，有關安排符合《個人資料（私隱）條例》的規定。

發言人又表示，積金易公司對處理用戶資料設有嚴格的權限規定及監督安排，並只容許獲得有效授權的專職人員，僅作處理用戶行政指令的用途，在積金易行政辦公室內的資料保密區，透過加密系統查閱儲存於香港境內的伺服器內與個案有關的指定資料，這種作業模式與行業的營運做法一致。