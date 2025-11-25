聯儲局官員接連放鴿　市場人士料12月減息機會逾80%

美國聯儲局將於12月上旬進行今年內最後一次議息會議，近日不斷有聯儲局官員發表鴿派言論，促使市場人士預期屆時當局再次減息機會進一步升溫，目前市場人士預期，聯儲局12月減息機會率超過80%。



聯儲局理事沃勒表示，主張在12月減息，不過當局在明年1月收到大量經濟數據後，很可能會採取逐次會議的決策方式。沃勒表示：「就我們的雙重使命而言，我主要擔心的是勞動力市場。所以我主張在下次會議上減息，到了明年1月，你可能會看到更多按逐次會議決定的情況。」

美國就業／失業／失業救濟：聯儲局理事沃勒預期，未來6至8個星期，當地勞動市場未必可以好轉。 (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

料未來8周內勞動市場難好轉

在9月和10月減息後，聯儲局官員似乎在再次減息是否合適的問題上存在嚴重分歧。沃勒稱，最新數據顯示就業市場依然疲弱，但補充稱，12月會議後將發布大量延遲的經濟報告，這可能使1月的決策「略顯棘手」。他說：「如果通脹或就業突然出現反彈，或者經濟開始起飛，那麼這可能會引起人們的擔憂。我仍然認為，未來六到八周內勞動力市場不會出現好轉。」

據《華爾街日報》，三藩市聯儲銀行總裁、2027年聯邦公開市場委員會（FOMC）票委戴利表示，支持在下個月減息，因為認為就業市場突然惡化的可能性比通脹驟然上升更大，也更難以控制。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

她在周一（24日）的訪問中說：「在勞動力市場上，我沒有信心我們能走在前面。現在勞動力市場已足夠脆弱，風險在於發生非線性變化。」她表示，相比之下，通脹爆發的風險較低，因為關稅推動的成本增長比今年早些時候的預期要温和得多。

戴利的觀點值得關注，儘管她今年對貨幣政策沒有投票權，但她很少在公開場合與聯儲局主席鮑威爾持不同意見。在12月9日至10日的會議上，戴利可能會在解決利率制定委員會內部，關於是減息還是暫停加息的分歧上發揮關鍵作用。

料下月減息機會率82.9%

此外據CME「美聯儲觀察」數據顯示，12月減息25個基點的機會率為82.9%（日前為69.4%），維持利率不變的機會率為17.1%。到明年1月累計減息25個基點的機會率為65.4%，維持利率不變的機會率為12.5%，累計減息50個基點的機會率為22%。