聯儲局下月議息　第3號人物已放鴿　減息與否呢位理事取態成關鍵

美國聯儲局將於下月中舉行今年內最後一次議息會議，目前外界關注屆時當局在缺乏主要數據情況下，如何作出議息決定。隨著作為聯儲局內第三號人物﹑兼且在聯邦公開市場委員會（FOMC）內擁有永久投票權的紐約聯儲銀行總裁威廉斯，發出支持減息言論後，FedWatch數據顯示，市場人士認為，當局下月再次減息0.25厘的機會率，由39%大幅回升至69.4%。



威廉斯指出，由於就業市場走弱，聯儲局短期息仍有減息空間，令政策立場更接近中性區間，從而在就業及通脹兩大目標之間保持平衡。

市場人士料下月減息機會近7成

雖然威廉斯發出鴿派言論，推動下月減息機會率大幅回升，但是當局最終會否在下月減息，仍要視乎屆時FOMC內有份投票的理事及官員取態。機構分析師Neil Irwin表示，目前當局在是否應該在下個月減息的問題上存在嚴重分歧，投票的一個可能結果將製造一個驚人的諷刺。

圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

他指出如果主席鮑威爾、副主席傑斐遜和紐約聯儲威廉姆斯這三位領導人物決定減息，肯定會得到委員會中，三位由特朗普任命的理事的支持，可是這只能獲得12名投票成員中的6票，仍需要第7票才能獲得多數。

2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在其社交平台表示，將即時解除聯儲局理事庫克（Lisa Cook，右）的職務。特朗普指，有充分理由相信庫克在一份或多份抵押貸款協議中做出「虛假陳述」。（Reuters）

在這次會議中，擁有投票權的4位地區聯儲銀行總裁（古爾斯比、柯林斯、穆薩勒姆和施密德）都對減息表示了保留意見。在這種情況下，鮑威爾可以求助於2名由拜登任命的理事，來獲得他的多數票。其中一位是巴爾，他現在似乎非常擔心通脹，主張謹慎行事。因此，他很有可能投下「反對」票。這就只剩下另一位鮑威爾可以爭取第7票的理事。這位官員高度關注勞動力市場的健康狀況，並對下一步政策行動守口如瓶。這位理事，當然就是庫克。最高法院定於明年1月21日，審理特朗普總統是否可以解僱她的案件。特朗普已多次試圖將其罷免。