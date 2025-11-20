聯儲局議息紀錄：多名官員認為12月無需再減息

美國聯儲局11月19日公布上次議息會議紀錄，顯示「許多」與會官員表示，在今年底前維持利率不變可能是適當做法，當中「幾位」與會者更反對進一步減息。



2025年10月29日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在華盛頓特區舉行記者會，宣布減息0.25個百分點。（Reuters）

於10月28至29日舉行的議息會議上，決策層在對是否減息已出現分歧。紀錄顯示，雖然多數與會者支持當月減息，但同時也指出部份支持降息的成員認為，即使對維持利率不變亦可接受。另有數名官員直接反對減息，對能否實現將通脹下調至2%目標表示擔憂。

會議紀錄直言，對於是否應該在12月9日至10日的會議上進一步減息，成員表達了截然不同的看法。

英國《獨立報》報道，在過去兩周，多位聯準會官員都表達了對通脹的擔憂。聯儲局面臨的另一個難題是，由於此前聯邦政府停擺，影響了經濟數據的發布，也影響了官員對政策的評估。

美國勞工統計局11月19日表示，本月不會發布10月非農業就業報告，將會與11月的數據合併於12月16日才會公布，也就是聯儲局12月議息會議之後。

摩根士丹利（Morgan Stanley）的經濟學家Michael Gapen表示，缺乏新的就業數據降低了12月減息的可能性。如果就業數據疲軟，或促使更多聯儲局官員支持降息，但現時缺乏數據，則可能增強那些支持維持利率不變的官員信心。