美股｜道指收市升314點　三大指數連升第4日

市場對美國聯儲局12月減息的預期持續升溫，美股周三（11月26日）造好，三大股指連續第四個交易日上漲。其中，道指最多曾漲458點，至收市仍升314點；納指漲0.82%。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間11月27日

【05:10】Tesla升1.71% Nvidia漲1.37%

道指收市報47,427.12點，升314.67點或0.67%；納指收報23,214.69點，漲189.10點或0.82%；標普500指數收報6,812.61點，升46.73點或0.69%。

重磅科技股方面，Tesla漲1.71%、微軟（Microsoft）升1.78%、AI晶片龍頭Nvidia漲1.37%、蘋果公司（Apple）漲0.21%。 另外，戴爾科技 (DELL) 股價上漲 5.81%，此前該公司公布的盈利好於預期，並發布了樂觀的業績展望。

【05:03】中概股指數收跌0.35%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.03%。其中，阿里巴巴ADR升0.34%。

圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

【05:01】美元指數徘徊99水平 現貨金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微跌，在匯市尾市收於99.59，跌0.07%。其中，美元兌日圓最新報 156.45，升0.25%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,163.15美元，漲32.35美元或0.78%。

【04:48】油價升逾1%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報58.65美元，升0.70美元或1.21%。倫敦布蘭特期油收報63.13美元，升0.65美元或1.04%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,727.96美元、24小時內升逾2.6%。

【04:25】恒指夜期收報25,924點 低水4點

恒指夜市期指收報25,924點，跌 7點，較恒指收市25,928點，低水4點，成交12,412張。

【01:01】道指升幅擴至逾400點 納指升1%

道指最新報47,535點，升422點或0.90%；納指最新報23,260點，升234點或1.02%；標普500指數現報6,829點，升63點或0.93%。

其中，微軟現漲2.36%、AI晶片龍頭Nvidia升1.71%。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

本港時間11月26日

【22:48】微軟Nvidia升逾1%

道指最新報47,400點，升287點或0.61%；納指最新報23,184點，升158點或0.69%；標普500指數現報6,805點，升40點或0.59%。其中，微軟現漲1.50%、AI晶片龍頭Nvidia升1.37%。

【22:46】油價下跌

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶 57.92美元，跌0.19美元或0.33%；倫敦布蘭特期油每桶報61.73美元，跌0.07美元或0.11%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,327.90美元、24小時內約升 0.60%。