施羅德：美國科技行業領域出現泡沫　看好亞洲包括中國投資機遇

施羅德投資亞洲區多元資產投資主管近藤敬子表示，在穩健消費及具韌性的勞動市場下，美國經濟前景依然樂觀。美國家庭住戶繼續維持支出水平，實質可支配收入也保持穩定，帶動零售銷售重現增長勢頭，有望帶動企業盈利及經濟增長，相信明年出現經濟衰退風險仍偏低，但美國關稅帶來的通脹風險依然令人擔憂。



近藤敬子表示，美國企業的盈利勢頭強勁並支持整體股市，但隨著科技行業領域出現一些泡沫或過熱跡象，會偏好廣泛投資於各市場，避免過度集中的配置。美股中小型股例如羅素2000指數成份股，相較息差收窄的高收益債券，更具上升潛力。過往趨勢顯示，當聯儲局重啟減息及美國順利避過經濟衰退時，通常利好美國小型股，這進一步增強了其吸引力。

她指出，AI發展正從基礎建設走向應用階段。在亞洲包括中國，隨著人工智能應用加速滲透，以及全球對半導體需求擴大，區內科技板塊有望實現顯著增長，令其成為極具吸引力的投資機遇。而另一個值得關注的行業板塊是替代能源，AI技術應用導致全球用電量飆升，能源供應必須擴大，預期替代能源板塊將繼續為具吸引力的投資領域。

施羅德發表《2026年十大投資市場預測》，包括看好美國整體股票包括標普500等權重指數，看好亞洲科技行業板塊或股票，看好歐洲銀行及工業股，看好可換股債券，看好羅素2000指數，看淡美元，看好新興市場本地貨幣債券，以及看好黃金。近藤敬子表示，黃金市場需求再度加速，為金價前景帶來支持，尤其是各個央行及私募投資者對此策略性資產類別的配置仍低，為黃金帶來增長空間。

而歐洲銀行及工業板塊展現具潛力的投資機會，因為財政開支及與國防相關需求正帶來利好因素。雖然歐洲經濟增長仍屬溫和，但企業基本面穩健，估值也具吸引力。

近藤敬子並認為，可換股債券提供非對稱回報特性，是一種靈活的投資選擇，能在市況受壓期間有效緩衝波動。同時，新興市場債券估值具吸引力，持續吸引資金流入。在全球經濟復甦背景下，投資新興市場本地貨幣債券理據依然充分。在另類投資方面，私募股權具韌性回報及日益增長的投資者需求，均突顯其吸引力，並令其成為多元投資組合的重要元素。